El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente de la Generalitat Salvador Illa presenta las líneas estratégicas de los próximos meses. EFE

Illa arranca el curso presionando a los jueces para que amnistíen a Puigdemont

El presidente de la Generalitat llama a la «moderación» y a la «lealtad institucional» ante un momento político «tenso», «agresivo» y lleno de «insultos». Aboga por que decrezca la masa forestal como medida en la lucha contra los incendios

Cristian Reino

Barcelona

Viernes, 29 de agosto 2025, 14:52

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha dado este viernes el pistoletazo de salida al nuevo curso político catalán con una llamada a los ... jueces para que hagan «efectiva» y apliquen con «diligencia» y por «completo» la ley de amnistía. Desde el respeto a la separación de poderes, ha señalado desde Tarragona, «pido» un «despliegue efectivo» de la norma.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Jaleo en San Lorenzo al enfrentarse dos hermanos leoneses a los socorristas de Gijón
  2. 2 Localizan una serpiente de un metro y medio en una acera de Gijón
  3. 3 Un joven recibe varias puñaladas durante la verbena en las fiestas de San Agustín en Avilés
  4. 4 Detenido en Llanes cuando iba a provocar un incendio
  5. 5 Toca el primer premio de la Lotería Nacional en Asturias
  6. 6 Un gijonés de 68 años, rescatado en la playa de San Lorenzo
  7. 7 Asturias, destino vacacional de moda entre los famosos
  8. 8

    Iberia recibe la llegada de Volotea a la ruta entre Asturias y Madrid bajando sus tarifas a 25 euros
  9. 9 La lluvia apacigua los incendios en Asturias mientras se producen las primeras detenciones
  10. 10 El guiño de la Reina Letizia a Asturias durante su visita a las zonas afectadas por los incendios forestales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Illa arranca el curso presionando a los jueces para que amnistíen a Puigdemont

Illa arranca el curso presionando a los jueces para que amnistíen a Puigdemont