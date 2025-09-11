El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, tras salir de los juzgados después de declarar el pasado abril. EFE

Las inspectoras ratificaron que la pareja de Ayuso hizo «facturas falsas» para tributar menos

El audio de la declaración ante la jueza el pasado marzo confirma que las dos técnicos de Hacienda abrieron expediente a González Amador tras el 'pelotazo' de las mascarillas en pandemia

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Jueves, 11 de septiembre 2025, 13:08

Las dos técnicos del Ministerio de Hacienda que investigaron durante 19 meses al empresario y comisionista Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel ... Díaz Ayuso, ratificaron el pasado 21 de marzo en el juzgado de Madrid el informe que dio origen a la causa judicial por dos delitos fiscales. Un procedimiento que, a la postre, fue el germen que ha llevado al banquillo al fiscal general del Estado por un delito de revelación de secretos, relativo a la presunta autoría en la filtración de un correo de la defensa de González Amador, en el que se admite la comisión del fraude tributario de unos 350.000 euros.

