La izquierda fuerza la suspensión del pleno en el Parlament en solidaridad con la Flotilla

El pleno del Parlamento catalán se ha suspendido este jueves, como muestra de apoyo a la Flotilla que se dirigía a Gaza, tras ser ... interceptada por el ejército israelí. La decisión la ha adoptado la junta de portavoces de la Cámara catalana, con el voto a favor del PSC, Esquerra, los comunes y la CUP. Estos cuatro grupos son los que lo han reclamado y los que han forzado la suspensión con su mayoría absoluta. Junts, el PP, Vox y Aliança Catalana han votado en contra. Entre los dirigentes políticos que se han embarcado en la Flotilla, que trataba de llevar ayuda a Gaza, está Pilar Castillejo, la portavoz de la CUP en la Cámara catalana. Hay dirigentes de los comunes, como la exalcaldesa Ada Colau, de ERC y Compromís.

La cuestión de Israel está generando malestar en el seno de Junts, formación heredera de Convergencia que históricamente ha mantenido buenas relaciones con el estado hebreo. Los postconvergentes han expresado este jueves su solidaridad con la Flotilla, pero han rechazado la suspensión del pleno. Los junteros han criticado que el PSC suspenda el pleno y mantenga el viaje de Illa en Roma y han acusado a los socialistas de dejarse arrastrar por los comunes y Colau. Junts ha justificado además que hasta la fecha no se había suspendido el pleno por la guerra entre Israel y Palestina ni por los miles de muertos que ha provocado el conflicto.

Puigdemont criticó recientemente a los socialistas por «haber provocado el boicot» de Israel al Mobile World Congress de Barcelona. Josep Lluís Alay, su mano derecha, ha calificado estos días la cobertura que ha realizado TV3 de la cuestión de la Flotilla como una «campaña de propaganda política gratuita para Ada Colau». Alay tildó de «inoportuno» el minuto de silencio que el Parlament dedicó el martes pasado en solidaridad con la población palestina y como muestra de rechazo y condena ante el genocidio. Vox y Aliança Catalana no secundaron el minuto de silencio, mientras que el PP y Junts sí lo respetaron, si bien no suscribieron el texto consensuado por los grupos de la izquierda.