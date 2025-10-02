El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Pleno del Parlament. Efe

La izquierda fuerza la suspensión del pleno en el Parlament en solidaridad con la Flotilla

Junts se desmarca de la iniciativa de PSC, ERC, comunes y CUP

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Jueves, 2 de octubre 2025, 11:47

El pleno del Parlamento catalán se ha suspendido este jueves, como muestra de apoyo a la Flotilla que se dirigía a Gaza, tras ser ... interceptada por el ejército israelí. La decisión la ha adoptado la junta de portavoces de la Cámara catalana, con el voto a favor del PSC, Esquerra, los comunes y la CUP. Estos cuatro grupos son los que lo han reclamado y los que han forzado la suspensión con su mayoría absoluta. Junts, el PP, Vox y Aliança Catalana han votado en contra. Entre los dirigentes políticos que se han embarcado en la Flotilla, que trataba de llevar ayuda a Gaza, está Pilar Castillejo, la portavoz de la CUP en la Cámara catalana. Hay dirigentes de los comunes, como la exalcaldesa Ada Colau, de ERC y Compromís.

