Calvo corrige a Pablo Iglesias: «El Rey Emérito no huye de nada; no está inmerso en ninguna causa» La vicepresidenta afirma en Oviedo que la salida del país de JuanCarlos I «no significa ningún cambio en la Jefatura del Estado ni en la labor impecable de Felipe VI»

Daniel Fernández Gijón Jueves, 6 de agosto 2020, 04:11 | Actualizado 14:56h. Comenta Compartir

El martes, en su comparencia tras el Consejo de Ministros, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lanzó balones fuera cuando los periodistas le preguntaron no una, ni dos, ni tres, sino hasta en cinco ocasiones sobre las duras críticas del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, a la decisión del Rey Emérito, Juan Carlos I, de abandonar España. «Huida indigna», dijo el líder de Podemos el lunes, cuando la Casa Real comunicó esta decisión. Sánchez reafirmó su compromiso con la Corona y restó importancia a las desavenencias con su socio de Gobierno en este asunto. Pero ayer, en Oviedo, su número dos, Carmen Calvo, se anduvo con menos remilgos y, aunque sin citarlo expresamente, la vicepresidenta primera del Gobierno corrigió a Iglesias y pidió a los ministros de Unidas Podemos que dejen de hablar de «huida indigna», porque Juan Carlos de Borbón «no huye de nada, ya que no está inmerso en ninguna causa judicial».

Carmen Calvo, quien negoció en nombre del Gobierno con la Casa Real el contenido de la carta en la que don JuanCarlos anunciaba su decisión de abandonar España, efectuó estas declaraciones ayer en Oviedo, minutos antes de reunirse con el presidente del Principado, Adrián Barbón. Con el jefe del Ejecutivo asturiano, la vicepresidenta primera del Gobierno visitó posteriormente la exposición de Orlando Pelayo, del Museo deBellas Artes, y participó en Tuña en un homenaje al general Rafael delRiego, nacido en esta localidad tinetense en 1784 y quien el 1 de enero de 1820 lideró el alzamiento liberal contra el monarca absolutista Fernando VII.

Carmen Calvo quiso dejar claro que la marcha de donJuanCarlos del país –el Gobierno y la Casa Real siguen sin confirmar el destino del anterior jefe delEstado– «no significa que no esté a disposición» de la justicia. «El Rey Emérito no huye de nada, porque no está inmerso en ninguna causa», reiteró la vicepresidenta. La Fiscalía delTribunalSupremo ha abierto diligencias para investigar el presunto cobro de comisiones por parte de don JuanCarlos por su intermediación en el contrato a empresas españolas del AVE a La Meca y si ocultaba una fortuna en una cuenta enSuiza no declarada al fisco.Por lo tanto, en este momento, el padre de Felipe VIno está oficialmente investigado.

La vicepresidenta primera del Gobierno también aprovechó ayer para recalcar que la salida de España del Rey Emérito «no significa ningún cambio en la Jefatura del Estado ni en la labor impecable de Felipe VI».

Como ya hiciera el día anterior PedroSánchez, CarmenCalvo reiteró ayer la lealtad a la Corona del Gobierno, que mantiene «una relación impecable, fructífera y necesaria» con el Monarca.

Podemos rebaja el tono

El mensaje trasladado desde Oviedo por CarmenCalvo parece que surtió efecto entre los ministros de Unidas Podemos, que ayer rebajaron el tono de las críticas hacia el Rey Emérito. La titular de Trabajo, Yolanda Díaz, se limitó a decir que la sociedad «quiere ejemplaridad y comportamientos limpios» y para todo lo demás hizo suyas las explicaciones dadas por el presidente de Gobierno el martes en su comparecencia ante los periodistas.

No aplacó sin embargo los ánimos de los dirigentes morados sin responsabilidades gubernamentales. La alcaldesa de Barcelona señaló que Juan Carlos de Borbón «no merece ostentar» el cargo de Rey Emérito y exigió que «devuelva el dinero que ha conseguido de forma ilícita».

Ada Colau consideró «más indignante que decepcionante» la actitud de Pedro Sánchez al esconder las negociaciones con Felipe VI al resto del Gobierno, porque «lo mínimo es tener informado de asuntos tan relevantes como estos» a los socios de coalición.