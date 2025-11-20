El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Medios de comunicación, a la espera de declaraciones en la puerta de la Ciudad de la Justicia. N. E.

El juez deja en libertad con cargos al presidente de la Diputación de Almería y al resto de detenidos

Los investigados han prestado declaración por presuntos delitos de cohecho, malversación y blanqueo de capitales en las contrataciones que investiga la UCO dentro del 'Caso Mascarillas'

Nerea Escámez

Almería

Jueves, 20 de noviembre 2025, 16:21

El juez ha decretado la puesta en libertad con cargos del presidente de la Institución Provincial de Almería, Javier Aureliano García (PP), y el resto de detenidos, tras haber prestado declaración por presuntos delitos de cohecho, malversación y blanqueo de capitales en las contrataciones de la Diputación Provincial de Almería que investiga la Unidad Central Operativa (UCO) dentro de la segunda fase del 'Caso Mascarillas', ha confirmado este jueves el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en un comunicado.

Javier Aureliano García fue detenido el pasado martes, a primera hora de la mañana, después un amplio despliegue de los investigadores que revolucionaron la vida política y social de Almería con registros en la Institución Provincial, donde solicitaron expedientes relacionados con contratos de obras públicas.

Al arresto de García se sumó la del vicepresidente, Fernando Giménez; el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez y su hijo y, por último, un técnico de Fomento de la organización supramunicipal. En su caso,

En los próximos días está previsto que las declaraciones continúen con los investigados en esta misma causa, entre quienes se encuentra el exvicepresidente tercero de la Diputación de Almería, Óscar Liria, detenido hace cuatro años por las presuntas 'mordidas' en compra de material sanitario por la covid-19 que se sitúan en el inicio de esta causa.

Cabe recordar que, durante la jornada del martes, los agentes de la UCO realizaron registros simultáneos en el Palacio Provincial y en el área de Hermanos Machado. Además, la UCO de la Guardia Civil entró en diez inmuebles particulares y otras oficinas públicas y sedes mercantiles que habrían participado en las actividades presuntamente delictivas.

Para llevar a cabo los arrestos, las detenciones se habrían producido por «la existencia de sospechas fundadas de la comisión de unos hechos que pudieran ser constitutivos de un delito de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales». Los investigadores habrían tenido indicios de que los implicados «hubieran colaborado o, cuanto menos facilitado, la adjudicación fraudulenta de contratos públicos a favor de determinadas empresas con el objetivo de cobrar comisiones de las que ellos podrían haber sido destinatarios».

A lo largo de la jornada del martes, el Partido Popular suspendió cautelarmente en militancia a García, Giménez y Sánchez y Ángel Escobar asumió la presidencia en funciones de la Institución Provincial.

