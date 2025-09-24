¿Por qué el juez deja en manos de un jurado la suerte de la mujer de Sánchez?
La Ley Orgánica del Tribunal del Jurado de 1995 obliga a que la malversación sea enjuiciada por los ciudadanos
Miércoles, 24 de septiembre 2025, 13:22
El jurado no es una opción, es una obligación. El juez Juan Carlos Peinado, una vez que -siempre según su criterio- hay indicios suficientes de ... que se cometió un delito de malversación por aprovecharse de Cristina Álvarez para gestionar la cátedra de la Complutense, no tiene otra opción que dejar el asunto en manos del un tribunal popular.
Así lo establece la Ley Orgánica 5/1995 del Tribunal del Jurado. El artículo primero de este texto, que es el que fija que delitos son «competencia» de las enjuiciamiento por parte de los ciudadanos, recoge expresamente en su punto 2.h. «la malversación de caudales públicos (artículos 432 a 434)» como uno de los 15 grupos ilícitos que deben pasar por el jurado en una Audiencia Provincial.
Ese mismo artículo 1 de la ley de 1995 señala que el «Tribunal del Jurado, como institución para la participación de los ciudadanos en la Administración de Justicia, tendrá competencia para el enjuiciamiento» en delitos «cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos» (en este caso la propia Álvarez o Fran Martín como jefe del gabinete técnico de la Secretaría General de Presidencia) además de otros ilícitos como los «delitos contra las personas», «delitos contra el honor» y los «delitos contra la libertad y la seguridad».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.