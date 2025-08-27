El juez que investiga a Leire Díez asume otra denuncia por el audio contra el jefe de la UCO

El juzgado de Madrid que investiga a la exmilitante del PSOE Leire Díez ha recibido otra denunciado remitida inicialmente a otro órgano por delitos ... de cohecho y tráfico de influencias. En este caso, la denuncia fue presentada por la Asociación de la Escala de Suboficiales de la Guardia Civil Profesional (ASESGC). El colectivo considera que Díez tenía como «objetivo claro» obtener información comprometedora contra el teniente coronel de la UCO Antonio Balas, que lleva causas como las dirigidas contra el fiscal general o el 'caso Cerdán', y que lo hacía presuntamente «actuando en nombre de cargos del PSOE».

Una información que se conoció tras la difusión no autorizada de unas grabaciones ilícitas realizadas en un despacho de abogados de Madrid, donde rige el secreto profesional. Por este motivo, la asociación de uniformados pide investigar también a otros integrantes de esa reunión: los empresarios Javier Pérez Dolset y Alejandro Hamlyn, acusado de fraude en la Audiencia Nacional por una causa de hidrocarburos y fugado de la Justicia española, y el abogado Jacobo Teijelo.

En cualquier caso, el juzgado instructor ya había decidida citar a los denunciados antes de conocerse esta nueva querella. El juez Arturo Zamarriego señaló para el próximo 11 de noviembre la comparecencia de Leire Díez como investigada y como testigos ese mismo día al citado abogado, que actualmente defiende al exdirigente socialista Santos Cerdán-, a Pérez Dolset y al comandante de la Guardia Civil investigado en el 'caso Koldo', Rubén Villalba.