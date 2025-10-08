El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Koldo García comparece ante la Comisión del Senado sobre las mascarillas en abril de 2024. EP

El juez ofrece a Koldo García revelar el origen de los audios incriminatorios

El instructor del Supremo Leopoldo Puente rechaza devolver los dispositivos intervenidos al exasesor de Ábalos porque la UCO sigue analizándolos y le invita a responder en su declaración

Mateo Balín

Mateo Balín

Miércoles, 8 de octubre 2025, 12:38

Comenta

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, instructor del 'caso Koldo', ha rechazado la última petición del exasesor ministerial Koldo García para que le devolvieran ... sus dispositivos intervenidos en su domicilio de Alicante en febrero de 2024. Unos hallazgos que dieron un giro radical a la causa por la presencia de grabaciones incriminatorias que, en buena medida, supusieron el ingreso en prisión del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán el pasado 30 de junio, acusado de dirigir una trama de comisiones irregulares por la adjudicación de obra pública en el Ministerio de Transportes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Borja Jiménez, nuevo entrenador del Sporting, ya está en Gijón
  2. 2 Nuevo radar fijo en la zona rural de Gijón
  3. 3 Rescatan los cuerpos de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid
  4. 4 Cazado a 237 kilómetros por hora en la autovía del Cantábrico en El Franco
  5. 5

    Vox, sobre la educación en Asturias: «Esto es perversión de menores»
  6. 6 Comienza en Asturias la campaña de vacunación contra la gripe: todo lo que hay que saber
  7. 7 Joaquín Pixán: «Esto es algo tremendo. Oí un golpe muy fuerte, tembló la casa y cuando salí, era todo una nube de polvo»
  8. 8

    Los vecinos de Quintes, alarmados por la entrada de unos okupas en una casa: «Tenemos miedo del efecto llamada»
  9. 9 «Tuvimos que evacuar a la carrera»: un restaurante asturiano de Madrid, afectado por el derrumbe del edificio
  10. 10

    Dambele, Jorge, Alfa y Laura, los cuatro fallecidos en el derrumbe del edificio en Ópera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El juez ofrece a Koldo García revelar el origen de los audios incriminatorios

El juez ofrece a Koldo García revelar el origen de los audios incriminatorios