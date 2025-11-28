La jueza de Catarroja invita a Pradas y Vilaplana a declarar otra vez

La jueza de Catarroja que investiga la causa de la dana ha ofrecido a la periodista que comió con el todavía presidente de la Generalitat ... Carlos Mazón el día de la dana, Maribel Vilaplana, y con la consellera de Interior por aquel entonces, Salomé Pradas, que vuelvan a declarar ante ella si expresan la voluntad de hacerlo. A Pradas, de hecho, le da un día para ello. Si la exconsellera acepta, además, Nuria Ruiz pedirá el vídeo de la entrevista que emitirá Salvados el próximo domingo.

Sobre Vilaplana, la magistrada explica que las dimensiones del reservado de El Ventorro donde comió con Mazón «convierten en altamente improbable que no se escucharan las conversaciones o comentarios, a no ser que la testigo permaneciera completamente abstraída de lo que sucedía a su alrededor». «Es necesario, antes de reiterar una declaración ya prestada por la señora Maribel Vilaplana, oír al resto de las personas que pudieron tener conocimiento de aquellas manifestaciones que pudieron referirse al proceso de decisión en la remisión del mensaje Es Alert y oír a los testigos que de manera similar pudieran haber tenido conocimiento de las manifestaciones que por el señor Carlos Mazón se pudieran haber efectuado respecto de ese proceso de decisión», apunta la jueza, que insiste en el núcleo duro del president y en sus chóferes y escoltas. Eso sí, deja abierta la puerta a que Vilaplana declare de nuevo «en el caso de que ella misma manifestara públicamente, o ante este juzgado, su voluntad de declarar nuevamente».

Al respecto de Pradas, Ruiz Tobarra dice que el «respeto máximo a sus garantías como investigada» exige que la incorporación al procedimiento de la entrevista «solo pueda efectuarse en el caso de que la señora Salomé Pradas exprese su voluntad de hacer uso de su derecho a declarar». Así las cosas, la jueza da traslado a Pradas de la invitación para que en el plazo de un día diga si quiere volver a declarar. «En caso de que así sea, procederá solicitar a Atresmedia que aporte a esta causa, una vez emitido públicamente en la Sexta, la integridad del programa de Salvados. La obtención de los brutos del programa no resultaría por ello necesaria ni sería factible, dado que no constituye indicio ni prueba alguna», indica el auto notificado este viernes a las partes.