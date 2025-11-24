El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El dueño de El Ventorro, en su declaración del pasado viernes. Irene Marsilla

La jueza de la dana pide al dueño de El Ventorro una foto del reservado de Mazón y Vilaplana

La instructora acuerda también reclamar la comanda, la factura de la comida y las medidas de la sala

A. Rallo

Valencia

Lunes, 24 de noviembre 2025, 14:39

Comenta

La jueza de la dana continúa sus indagaciones respecto a la gestión de la emergencia en la tarde noche del 29 de octubre de 2024 ... . Este lunes ha declarado uno de los supervisores del 112, uno de los pocos testigos cuya versión contradice en parte el relato de la consellera Salomé Pradas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dolor e impotencia en el adiós al minero cangués Óscar Díaz, «una persona única que amaba vivir»
  2. 2 Bajo una nueva identidad y profesión: localizan en Cuba a Martiño, el profesor gallego condenado por violar y pegar a una menor «con sadismo»
  3. 3 Huesca 2-0 Sporting de Gijón | Al Sporting se le terminan las excusas
  4. 4 Dos nuevos asaltos a casas de Cabueñes ponen en alerta a los vecinos de la zona rural de Gijón
  5. 5 La Policía interroga al especialista que anestesió a la niña fallecida en Alzira
  6. 6 Laciana despide de luto y negro a su último minero muerto
  7. 7

    «Mi ex se lleva a mi hijo cada fin de semana a casa del asesino de mi hermana»
  8. 8

    Celina, la niña a la que un sanguinario le arrebató su vida
  9. 9 Tragedia minera en Cangas del Narcea: Óscar, un enamorado de la montaña y de los animales
  10. 10

    Delgado y Garzón, en la protesta frente al Supremo en apoyo al fiscal general

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La jueza de la dana pide al dueño de El Ventorro una foto del reservado de Mazón y Vilaplana

La jueza de la dana pide al dueño de El Ventorro una foto del reservado de Mazón y Vilaplana