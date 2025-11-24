La vicepresidenta valenciana defiende su gestión ante el Congreso y evita opinar sobre la de Mazón

Un punto de contención ha aparecido en la comisión del Congreso que investiga la dana. Un punto de contención respecto a la semana pasada, cuando ... la presencia del president en funciones Carlos Mazón provocó una hiper excitación de los diputados. Esta vez, ante la presencia de la vicepresidenta Susana Camarero, la izquierda ha mantenido un tono duro y muy crítico, pero la consellera ha podido contestar. La vicepresidenta se ha fajado sin salirse de su carril. Camarero ha defendido la actuación de su conselleria asegurando que el día de la dana hizo todo lo que se pudo, una gestión puesta en duda por el PSOE, Sumar, ERC, PNV o Bildu. La también portavoz del Consell ha aprovechado para considerar que la actuación del Gobierno central sí debería ser objeto de crítica en la comisión y ha arremetido con dureza contra los ministerios de Interior y Defensa, además de deslizar también críticas respecto al papel de Pilar Bernabé o de las agencias estatales Aemet y CHJ. En el caso del Consell, Camarero ha evitado hacer valoraciones de la gestión del propio Mazón, así como de la consellera Pradas o del secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, todos ellos dimitidos o cesados.

«Hicimos todo lo que pudimos», ha asegurado en varias ocasiones Camarero frente a las preguntas de la izquierda. En relación al servicio de teleasistencia, ha asegurado que cumplió su función, que ella recalca que no es la de actuar subsidiariamente como un portavoz de las emergencias. Frente a los reproches sobre la falta de directrices durante ese día, la consellera de Servicios Sociales ha argumentado que ella mismo llamó a la residencia de Paiporta, sobre la que posteriormente explicó que fue saqueada impunemente por la falta de efectivos del Ejército o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, bajo la competencia del Gobierno central.

En varias ocasiones se le ha recordado que no hubo prevención en los días previos ni se tomaron medidas como sí hizo la Universitat, ante lo que Camarero ha recordado que hubo ayuntamientos que mantuvieron su actividad, y otras universidades que también lo hicieron hasta ese mismo 29 de octubre.

Una de las acusaciones más recurrentes a Camarero ha sido su decisión de mantener su agenda y acudir a un acto de la CEV la tarde de la dana. La vicepresidenta ha reconocido que «de haber tenido la información que ahora conozco, es evidente que no me hubiera ido», si bien ha recordado que su secretario autonómico continuó conectado al Cecopi para asesorar si era necesario. Precisamente, ese papel secundario de Camarero en su calidad de consellera de Bienestar Social, pero también de vicespresidenta, ha sido reiteradamente reprochado, entre otros por el diputado de Bildu, Mikel Otero, quien ha considerado que ella debió tomar el mando político de la situación como número dos del Consell y en ausencia de Mazón, ante lo que Camarero ha señalado que el president estaba conectado e informado de la situación.

No obstante, a preguntas del diputado de EU Nahuel González, Camarero ha evitado hacer valoraciones de la gestión de Mazón, algo sobre lo que le han repreguntado otros diputados y que se han encontrado en todo momento con la negativa de la vicepresidenta de opinar, recordándoles que todos ellos pudieron preguntar al propio president la semana pasada por los detalles de su actuación.

Camarero ha explicado que el servicio de teleasistencia en la zona de la dana daba cobertura a 17.500 personas. La diputada del PNV Idoia Sagastizabal le ha recriminado que no se activaron los mecanismos de emergencia para proteger a las personas dependientes, ante lo cual la consellera ha explicado que el servicio de teleasistencia no atiende, sino que deriva a los diferentes servicios: «Se intentó y se atendió a los usuarios. Se llamó a las policías locales». «Hay que ir más allá de los pliegos», le ha replicado la diputada del PNV, y Camarero ha respondido que «había más servicios trabajando», y se ha preguntado a sí misma: «¿Qué tengo yo que ver con el 112?», para asegurar que ella no tenía competencias en Emergencias.

En un sentido similar, el diputado Alberto Ibáñez, de Compromís, le ha preguntado si ese servicio servía para algo más que felicitar los cumpleaños, tal y como hizo Mazón en una ocasión, ante lo que la vicepresidenta ha indicado que los pliegos aprobados por el Botánico limitaban la actuación de la teleasistencia a un acompañamiento y asesoramiento, no a un servicio de aviso masivo de emergencias. Gran parte del interrogatorio de la izquierda ha incidido en la insuficiencia de ese servicio. Camarero ha explicado, ante la extrañeza de Ibáñez, que en ningún momento de aquella tarde del 29 de octubre mantuvo contacto con Mazón, y ha lanzado una puya interpretable, aunque su destino eran miembros del Gobierno como Pilar Bernabe, o responsables de agencias estatales como Miguel Polo (CHJ): «No todo el mundo ha explicado lo que estaba haciendo desde las 8 de la mañana, ni todo el mundo ha mostrado sus whatsapps y sus llamadas».

Tanto las preguntas de Vox (por parte de Gil Lázaro) como del PP (el diputado Fernando de Rosa las ha realizado) se han encaminado a señalar la inacción del Gobierno y la falta de ayuda posterior del Ejecutivo central al Consell. «Se pretende asfixiar a la Comunitat, porque 12 años con extra FLA y ahora no hacerlo, confirma lo que se pretende», ha señalado Camarero ante las preguntas de Gil Lázaro.

«En la zona afectada de la dana tenemos 136 centros en total (residencias, centros de día...), y desgraciadamente sufrimos muchos fallecidos. En la residencia de Paiporta se recibieron visitas hasta las 19 horas y el agua apareció a las 19.30 horas como un tsunami. Y eso pasó también en el cuartel de la Guardia Civil que estaba al lado», ha explicado Camarero, que ha afirmado prácticamente al final de su intervención de esta mañana: «Ojalá hubiésemos podido saber lo que iba a pasar con ese barranco. Si yo llamé después a la residencia, y no antes, es porque no lo supe antes»