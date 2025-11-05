El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Un Cecopi celebrado después de la dana. L..P.

La jueza de la dana cita a declarar al núcleo duro de Mazón y al dueño del Ventorro

La instructora convoca también al síndic del PP en Les Corts, Pérez Llorca, uno de los posibles sustitutos del presidente en funciones de la Generalitat

A. Rallo

Valencia

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 14:57

Comenta

La magistrada de Catarroja que instruye la causa penal de la dana ha acordado, a petición de las acusaciones populares que ejercen el PSPV-PSOE ... y Ciudadanos, recibir declaración como testigos al síndic del PP y a la cúpula de Presidencia. Se trata del Secretario autonómico de Presidencia de la Generalitat, Secretario autonómico del Gabinete del Presidente y Comunicación de la Generalitat, el Director general de Comunicación y Promoción Institucional, la Directora general de la Oficina de Prensa de la Presidencia y un asesor del jefe del Consell.

