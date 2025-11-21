El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Mazón, durante su comparecencia en la comisión del Congreso sobre la dana. Jaime García

La jueza de la dana sigue estrechando el cerco a Mazón: ahora cita a los escoltas y el chófer que lo acompañaron al Ventorro

La instructora ordena comparecer al personal del expresidente de la Generalitat para comprobar si «pudieron oir las llamadas o comentarios» de las conversaciones entre el expresidente y la exconsellera Pradas, al frente del Cecopi

Arturo Checa y A. Rallo

Valencia

Viernes, 21 de noviembre 2025, 14:57

Comenta

Sigue el escrutinio judicial sobre lo sucedido en la tarde de la dana en el restaurante El Ventorro. La jueza de Catarroja ha ordenado ... que comparezcan a declarar los escoltas y el chófer que acompañaron al expresidente Carlos Mazón a su encuentro con Maribel Vilaplana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una fuerte granizada provoca una colisión entre nueve coches en la Autovía del Cantábrico: hay tres heridos
  2. 2 Fallece el joven de 36 años que resultó herido mientras cortaba un árbol en Oviedo
  3. 3 Un nuevo robo en un chalé en Gijón pone en jaque a las fuerzas de seguridad
  4. 4

    Los integrantes de la Brigada de Salvamento Minero de Asturias dimiten en bloque tras acumular más de 9.000 horas impagadas
  5. 5

    La jueza concede el primer permiso de salida a la condenada por asesinar a Isabel Carrasco
  6. 6 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  7. 7 Nieve, granizo y lluvia en el primer temporal del otoño en Asturias
  8. 8

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  9. 9 Estos son los nombres preferidos para los bebés nacidos en Asturias
  10. 10

    La tormenta política por la condena al fiscal general llega a Asturias: piden nuevas elecciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La jueza de la dana sigue estrechando el cerco a Mazón: ahora cita a los escoltas y el chófer que lo acompañaron al Ventorro

La jueza de la dana sigue estrechando el cerco a Mazón: ahora cita a los escoltas y el chófer que lo acompañaron al Ventorro