El Parlamento asturiano aprueba reclamar los fondos mineros pendientes Los partidos piden al Gobierno prorrogar las ayudas más allá de 2018 PALOMA LAMADRID Gijón Viernes, 5 octubre 2018, 14:09

Todos los grupos políticos con representación en la Junta General aprobaron esta mañana la moción presentada por Foro para reclamar los fondos mineros pendientes de abono por parte del Gobierno central, así como una prórroga de las ayudas previstas en el plan del carbón 2013-2018, de modo que se puedan ejecutar las inversiones permitidas más allá del 31 de diciembre.

Una partida que Pedro Leal, diputado de Foro, cifró en 120 millones de euros. «Si no se firman esos convenios, corremos el riesgo de perderlos», alertó. Aparte de los más de 200 millones que le corresponden a Asturias como reconocieron los tribunales en 2013. Un asunto en el que hubo unanimidad, pero no estuvo exento de polémica. Hubo reproches por la gestión pasada de estos fondos y volvió a salir a colación la figura de José Ángel Fernández Villa, ex secretario general del SOMA.

«El error grande de Aznar fue a la hora de elegir en manos de quién puso los fondos», señaló la diputada popular Gloria García, quien también criticó que Villa «salió más gordo del encierro en el pozo Barredo de lo que entró». También aludió a la necesidad de tener «un carnet o el otro, ninguno el del PP» para trabajar en las comarcas mineras años atrás.

«¿No se acuerda de cuando Ovidio Sánchez hacía loas a los sindicatos mineros?», le respondió irónicamente el parlamentario socialista Jesús Gutiérrez, quien también recordó los tiempos en los que «se presumía de la exquisita relación que había entre Francisco Álvarez-Cascos y Villa».