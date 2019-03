Despedidas en la Junta General del Principado El consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, ayer, en una de sus intervenciones en el pleno. / A. Á. Apenas un puñado de diputados repetirá en su escaño; se van 'históricos' como Javier Fernández, Mercedes Fernández, Fernando Lastra, Pedro Sanjurjo o Cuervas-Mons A. SUÁREZ OVIEDO. Viernes, 29 marzo 2019, 04:28

La Junta General celebra hoy la última sesión plenaria de la legislatura en un clima de renovación sin precedentes. La composición del Parlamento que surgirá de las elecciones autonómicas del 26 de mayo poco o nada se parecerá a la actual, con todos los partidos inmersos en un proceso de intenso refresco de sus candidaturas, comenzando por los cabezas de cartel. Apenas un puñado de los actuales diputados, una decena en el mejor de los casos, repetirá en sus escaños, que dejan libres 'históricos' de la política asturiana como Javier Fernández, Mercedes Fernández, Fernando Lastra, Pedro Sanjurjo o José Agustín Cuervas-Mons.

Este último pleno de la legislatura tiene un inconfundible aroma de despedida que ya se dejó notar en la sesión de ayer. «Había pensado que mi última comparecencia obedecería a aquella costumbre universitaria en la que los alumnos escribían en la pizarra 'Prima non datur et ultima dispensatur' (la primera no se da y la última se dispensa), pero aquí estoy para toda la mañana como si nada... Lo entiendo por su parte, pero entiendan el desahogo por la mía», comenzó diciendo desde el atril el hoy consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, que irá en las listas del PSOE al Senado y pone así fin a una etapa de 32 años en el grupo socialista de la Junta. El antaño portavoz parlamentario se batió el cobre en una intensa mañana en la que litigó con la oposición sobre Sogepsa, la protección del medio ambiente o las carreteras.

Sereno y con el deje irónico de siempre, Lastra evitó las distinciones entre la política «nueva y vieja» para hablar de «buena y mala» política, y evitó caer en la nostalgia al negar que cualquier tiempo pasado pueda considerarse como mejor. «Cualquier tiempo pasado fue pasado», dijo, «agradecido» al partido de que haya confiado en él para la candidatura al Senado y seguro de un buen resultado electoral porque el PSOE, remachó, encarna el proyecto político «que conviene a los asturianos».

Fue el de ayer un día de despedidas. Emocionado se vio al parlamentario popular José Agustín Cuervas-Mons, que «de corazón» trasladó su agradecimiento a todos los integrantes de la Junta General. También gráfico fue el adiós del diputado de Podemos Héctor Piernavieja, que se puso una nariz roja de payaso para remarcar que en las instituciones «aún queda mucho por hacer» para representar adecuadamente los intereses de los ciudadanos.

Seis candidatos de estreno

El nuevo Parlamento que surgirá de las elecciones del 26-M será radicalmente diferente al actual. El cambio de rostros alcanza a todos los partidos sin distinción, y como muestra, un botón: no repite ni uno solo de los aspirantes a la Presidencia del Principado. Llegan Adrián Barbón (PSOE), Teresa Mallada (PP), Lorena Gil (Podemos), Ángela Vallina (IU), Carmen Moriyón (Foro) y Juan Vázquez (Ciudadanos) y dicen adiós -algunos ya lo han hecho en los últimos meses, por distintas circunstancias- Javier Fernández, Mercedes Fernández, Emilio León, Gaspar Llamazares, Cristina Coto y Nicanor García. A ello hay que añadir, además, que Vox se estrenará en una Cámara todavía más plural.

A la próxima Junta General «no la va a reconocer ni la madre que la parió», bromeaba uno de los parlamentarios 'de salida', que contaba casi con los dedos de una mano los diputados con opciones de repetir. Apenas un puñado de nombres como Dolores Carcedo, Marcelino Marcos, Ovidio Zapico, Daniel Ripa, Lorena Gil o Armando Fernández Bartolomé, entre otros, aunque todos pendientes de lo que los ciudadanos digan en las urnas el 26-M. Esa máxima habitual en los tiempos de preparación de las candidaturas que habla de la necesidad de combinar renovación y experiencia no es de aplicación esta vez, cuando el primero de esos criterios se impone de forma abrumadora sobre el segundo.