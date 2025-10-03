Junts cierra la crisis con Laura Borràs y la nombra directora académica de la fundación del partido

En medio de una situación muy complicada para el partido, presionado en las encuestas por el auge de Aliança Catalana, Junts ha cerrado una de ... las muchas carpetas que tiene abiertas a nivel interno. Laura Borràs, relevada hace un año de la presidencia orgánica, tras la decisión de Carles Puigdemont de asumir el timón de la formación, ha sido finalmente nombrada directora académica de la fundación de Junts, que tiene por nombre 'Fundem la República'.

Borràs, expresidenta del Parlament, lideró el sector del partido que salió derrotado en el último congreso. Su condena a cuatro años y medio de cárcel por los delitos de prevaricación y falsedad documental por adjudicar de manera irregular contratos públicos, cuando dirigía la Institución de las letras catalanas, precipitó su defenestración en el partido. Borràs disputó el liderazgo a Jordi Turull y salió derrotada. Amenazó incluso con una escisión, que finalmente no se producirá, tras su nombramiento como directora académica de la fundación del partido. Este viernes, se ha estrenado en el cargo, inaugurando una exposición sobre el catalán.

En un principio, la cúpula postconvergente contempló nombrarla presidenta del 'think tank', pero chocó con incompatibilidades legales, al estar inhabilitada por la condena penal. Un año después de dejar la presidencia de Junts, Borràs abre una nueva etapa, eso sí, sin responsabilidades orgánicas y apartada de la cúpula del partido, al que quiere servir desde la reflexión ideológica.

Junts cierra la carpeta Borràs, pero tiene aún serios problemas internos por resolver. El primero, es la decisión sobre el futuro de la legislatura española. Puigdemont afirmó que en otoño pasarán cosas y se prepara para tomar la decisión sobre si rompe o no con Sánchez. El anuncio está previsto para antes del 21 de diciembre. El segundo reto tiene que ver con la revuelta interna de alcaldes del partido que han reclamado a la dirección un cambio de rumbo ante el empuje de Aliança Catalana. La cúpula postconvergente debe determinar si cambia la política de alianzas, en el Parlament y a nivel local, y cómo afronta las llamadas de los alcaldes a un mayor pragmatismo. En los últimos meses, se han producido bajas significativas en las filas nacionalistas: Miquel Buch, Jaume Giró o Miquel Sàmper han abandonado el partido, que sigue sin candidato para la alcaldía de Barcelona. Artur Mas, que no acaba de afiliarse al partido, aunque dijo que lo haría, se autodescartó recientemente.