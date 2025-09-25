El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El secretario general de Junts per Catalunya Efe

Junts cree que Sánchez está anticipando el calendario electoral

Los de Puigdemont advierten al Gobierno: o resultados o ruptura

Cristian Reino

Cristian Reino

Jueves, 25 de septiembre 2025, 11:10

Junts per Catalunya cree que Pedro Sánchez puede estar anticipando el calendario electoral con el anuncio que ha hecho este jueves de que se presentará ... candidato en la próxima cita con las urnas, prevista para 2027. Así lo ha considerado este jueves el secretario general de Junts, Jordi Turull, que ha insistido en que, «en semanas», la formación nacionalista tomará una decisión sobre si rompe con los socialistas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las últimas declaraciones de las hermanas centran la investigación del crimen del ganadero de Ribadesella
  2. 2 Espectacular accidente en la salida de Gijón: un coche se empotra contra una farola
  3. 3 Brutal agresión: nueve meses de cárcel por patear la cabeza a un guardia civil en Cangas de Onís
  4. 4 Fallece el gijonés de 16 años herido en un accidente de tráfico en Guadalajara en agosto
  5. 5

    La familia Alvargonzález vende el palacete de Capua, en Gijón, al Instituto Urológico Asturiano
  6. 6

    La compañía asturiana Siroko capta 27 millones de euros para desarrollar su nueva plataforma tecnológica
  7. 7 Encuesta: ¿Cuáles son tus propuestas favoritas para la Playa Verde de Gijón?
  8. 8 Emilio Garcíablanco «era feliz viendo a la gente disfrutar»
  9. 9 «Te voy a trocear»: a juicio por intentar matar a su cuñado con una motosierra en Peñamellera Alta
  10. 10

    Deducciones a las familias y matrículas gratis en todos los cursos de la Universidad: las nuevas promesas de Barbón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Junts cree que Sánchez está anticipando el calendario electoral

Junts cree que Sánchez está anticipando el calendario electoral