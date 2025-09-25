Junts cree que Sánchez está anticipando el calendario electoral
Los de Puigdemont advierten al Gobierno: o resultados o ruptura
Jueves, 25 de septiembre 2025, 11:10
Junts per Catalunya cree que Pedro Sánchez puede estar anticipando el calendario electoral con el anuncio que ha hecho este jueves de que se presentará ... candidato en la próxima cita con las urnas, prevista para 2027. Así lo ha considerado este jueves el secretario general de Junts, Jordi Turull, que ha insistido en que, «en semanas», la formación nacionalista tomará una decisión sobre si rompe con los socialistas.
El PSOE está «absolutamente avisado», ha señalado en Catalunya Ràdio. Los socialistas están advertidos de que si la negociación no da resultados habrá ruptura. Turull, en cualquier caso, no precisa aún cómo será ese divorcio, aunque sí avanza que Junts no puede seguir como hasta ahora. «La prórroga no puede durar más que el partido», ha asegurado. «Los acuerdos son para cumplirlos, no podemos seguir por inercia», ha señalado. El balance que Junts hace de su relación con el PSOE es más bien negativa. La amnistía no se está aplicando. En este caso, no culpa a los socialistas, sino al poder judicial que a su juicio están en «rebeldía». En la cuestión económica, con la financiación de Cataluña o las inversiones en infraestructuras, Turull ha avisado de que «no se ha avanzado nada». Igual que en la carpeta del reconocimiento nacional, que incluye la cuestión de la soberanía de Cataluña (un referéndum, según la reclamación de Junts), la oficialidad del catalán en la UE y la delegación de las competencias en inmigración a la Generalitat.
Sobre este último asunto, Junts carga sobre todo contra Podemos, a quien sitúa al mismo nivel que Vox, pero también atribuye culpas a los socialistas, a los que acusa de haberse puesto «tarde», a «última hora». En el debate sobre inmigración, ha criticado especialmente a Esquerra y a Podemos. «Hay quien no sabe decir tres frases seguidas sin insultar a Junts», ha asegurado. Según el secretario general de la formación nacionalista, Podemos se abona a la «catalanofobia» por «cuatro votos». Ante las acusaciones de racismo, Turull replica a Podemos y ERC que «mienten e insultan».
