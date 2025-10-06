El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
El secretario general de Junts, Jordi Turull EP

Junts forzará al PSC a reclamar un «concierto económico»

Los postconvergentes amenazan con la ruptura a los socialistas en el Congreso si no avalan sus propuestas en el Parlament

Cristian Reino

Cristian Reino

Lunes, 6 de octubre 2025, 15:34

Comenta

Junts per Catalunya mantiene su amenaza de ruptura con Pedro Sánchez y advierte de que en otoño tomará una decisión sobre el futuro de la ... legislatura española. Esta decisión de los postconvergentes vendrá determinada, en parte, por lo que pase en las votaciones del debate de política general, que se celebra en el Parlamento catalán entre el martes y el jueves de esta semana. Junts presentará 22 propuestas de resolución como conclusión al debate. Y ha advertido este lunes de que «no aceptará» que los socialistas no se alinean con sus tesis en las mociones sobre el «concierto económico», la amnistía y el «conflicto político»,

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Accidente en Gijón: cinco heridos al chocar un coche con un autobús que circulaba por el carril bus
  2. 2 Cinco derrotas seguidas ponen fin a la etapa de Garitano en el Sporting de Gijón
  3. 3

    Detenido en Lleida por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo
  4. 4 Ya hay fecha para la apertura del nuevo Mercadona de Gijón junto a El Molinón
  5. 5 Castellón 3-1 Sporting de Gijón | Caída libre del club rojiblanco de Garitano
  6. 6 Los bomberos sofocan sendos incendios en un garaje y un piso de Gijón
  7. 7

    El centenario Garaje Asturias cerrará a finales de año para albergar un supermercado en su interior
  8. 8 El Sporting de Gijón contacta con Borja Jiménez para sustituir a Garitano
  9. 9

    «Nos estuvieron humillando. Estuvimos siete horas maniatados»
  10. 10 Miles de personas unen sus voces en Gijón contra el genocidio en Gaza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Junts forzará al PSC a reclamar un «concierto económico»

Junts forzará al PSC a reclamar un «concierto económico»