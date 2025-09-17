El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Miriam Nogueras, portavoz de Junts, en el Congreso EP

Junts se jacta de las cesiones de Sánchez: «Ha pasado del no a todo al sí a todo»

Nogueras pone en cuestión que el presidente pueda seguir gobernando

Cristian Reino

Cristian Reino

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 12:02

Junts per Catalunya ha sacado este miércoles pecho de las cesiones que le ha arrancado esta legislatura a Pedro Sánchez, pero al mismo tiempo ha ... cuestionado que el jefe del Ejecutivo pueda seguir gobernando. En la sesión de control en el Congreso, la portavoz de la formación de Puigdemont, ha acusado al presidente del Gobierno de «bloquear» algunas de las propuestas de los junteros en materia de vivienda, Cercanías, lucha contra la multirreincidencia y ocupación. «¿Cree que podrá seguir gobernando?», le ha preguntado Nogueras. El presidente del Gobierno, después de que días atrás Puigdemont le lanzara el enésimo ultimátum amenazándole con la ruptura, ha asegurado en su réplica que está cumpliendo los acuerdos de Bruselas (por los que fue investido por Junts) y se ha comprometido a cumplir lo pactado. «Tenemos la máxima voluntad de cumplir los acuerdos de Bruselas», ha asegurado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La mujer del ganadero asesinado en Ribadesella dice que los asaltantes hablaban español y repetían: «¿Dónde está el dinero?»
  2. 2 Incendio en una cafetería de Gijón: un hombre sufre quemaduras leves en la cara tras prender la cocina
  3. 3 El hartazgo de un gijonés: «Llevo 18 días sin cobrar la triple gemela del Hípico»
  4. 4 Muere un conductor tras un accidente entre dos coches en la A-8 en Valdés
  5. 5

    La investigación del crimen del ganadero riosellano se centra en su entorno
  6. 6 Muere Robert Redford a los 89 años
  7. 7

    Arcelor ve «insostenible» la situación y cree difícil mantener su «configuración industrial» en Asturias
  8. 8 Almacenaba en su domicilio de Gijón más de 184.000 archivos de pornografía infantil: piden siete años de cárcel
  9. 9

    Israel desoye el clamor internacional e invade Gaza mientras la ONU denuncia el «genocidio»
  10. 10 La sanidad pública asturiana se pone en pie de guerra: «Queremos unas condiciones laborales de este siglo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Junts se jacta de las cesiones de Sánchez: «Ha pasado del no a todo al sí a todo»

Junts se jacta de las cesiones de Sánchez: «Ha pasado del no a todo al sí a todo»