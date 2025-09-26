El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Así puedes seguir a EL COMERCIO en Google Discover: personalízalo para no perderte nada
Protestas ante los juzgados de Plaza de Castilla en una anterior cita de Gómez Europa Press

La justicia autoriza a Begoña Gómez a volver a entrar por el garaje ante el «ambiente hostil»

Será la quinta ocasión en que la mujer de Sánchez evitará el paseíllo en Plaza de Castilla

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Viernes, 26 de septiembre 2025, 13:26

Begoña Gómez se volverá a ahorrar el paseíllo en los Juzgado de Plaza de Castilla, en Madrid. El Decanato de esta sede ha autorizado la ... petición de los servicios de seguridad de Moncloa para que este sábado la mujer de Pedro Sánchez pueda entrar por el garaje para acceder al despacho del juez Juan Carlos Peinado. Allí, a las 18 horas, el instructor le va notificar oficialmente su intención, ya anunciada el miércoles, de que, llegado el caso, sea enjuiciada por un jurado popular por malversación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  2. 2

    Muere un figurante tras un accidente en el rodaje de la película de Los Javis en Comillas
  3. 3 Cani, ingresado en la UCI tras sufrir un ictus
  4. 4

    Los secretos del interior del palacete de Capua, en Gijón
  5. 5

    La familia Alvargonzález vende el palacete de Capua, en Gijón, al Instituto Urológico Asturiano
  6. 6 Acepta una condena por daños el «vecino rabioso» de Feleches, en Siero
  7. 7 Una nueva hornada de futuros policías locales en Gijón: «Mi padre y uno de mis tíos son policías»
  8. 8 Alejandro Sanz anuncia concierto en Gijón dentro de su nueva gira mundial
  9. 9

    La compañía asturiana Siroko capta 27 millones de euros para desarrollar su nueva plataforma tecnológica
  10. 10 Un conductor arrolla a un matrimonio en Gijón «deslumbrado por el sol»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La justicia autoriza a Begoña Gómez a volver a entrar por el garaje ante el «ambiente hostil»

La justicia autoriza a Begoña Gómez a volver a entrar por el garaje ante el «ambiente hostil»