El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo «Jamás callaremos ante la violencia sobre las mujeres»
Claudia Montes y Koldo García. R. C.

Acaba sin acuerdo el acto de conciliación interpuesto por Koldo García contra Claudia Montes por injurias

El ex asesor de Ábalos le pide 25.000 euros por declaraciones a medios de comunicación

E. P.

Martes, 25 de noviembre 2025, 13:53

Comenta

El acto de conciliación interpuesto por el ex asesor ministerial Koldo García frente a la ex Miss Asturias Claudia Montes, por la realización ... de manifestaciones y expresiones en diferentes medios de comunicación que entiende que son de contenido «calumnioso e injurioso», ha acabado sin acuerdo, lo que abre la vía para la presentación de una querella criminal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido por agredir sexualmente a sus dos compañeras de piso en Gijón
  2. 2 Gripe aviar en Asturias: detectan un foco en el Parque Isabel la Católica de Gijón
  3. 3

    Los funcionarios cobrarán una media de casi 3.200 euros al mes en 14 pagas tras la subida del 11%
  4. 4 Este el restaurante de Asturias en el que se cocina el mejor pote asturiano
  5. 5

    «Mi ex se lleva a mi hijo cada fin de semana a casa del asesino de mi hermana»
  6. 6

    Detenido en La Habana el profesor gallego condenado por violar a una alumna
  7. 7 A prisión tras sembrar la alarma entre menores y conductores de Avilés: ocho delitos en menos de un mes
  8. 8 ¿Cuándo se encienden las luces de Navidad en Gijón, Oviedo y Avilés?
  9. 9 «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  10. 10 Condenan a 2 años de cárcel al exrepresentante de Belén Esteban, Toño Sanchís, por apropiarse de casi 400.000 euros de su cliente

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Acaba sin acuerdo el acto de conciliación interpuesto por Koldo García contra Claudia Montes por injurias

Acaba sin acuerdo el acto de conciliación interpuesto por Koldo García contra Claudia Montes por injurias