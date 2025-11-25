Acaba sin acuerdo el acto de conciliación interpuesto por Koldo García contra Claudia Montes por injurias

El acto de conciliación interpuesto por el ex asesor ministerial Koldo García frente a la ex Miss Asturias Claudia Montes, por la realización ... de manifestaciones y expresiones en diferentes medios de comunicación que entiende que son de contenido «calumnioso e injurioso», ha acabado sin acuerdo, lo que abre la vía para la presentación de una querella criminal.

Así lo ha confirmado la representación letrada de Koldo García, a la salida del Palacio de Justicia de Gijón, donde ha tenido lugar el acto de conciliación. Al mismo ha acudido por parte del demandante abogado y procurador, mientras que por el de la ex Miss Asturias solo un procurador.

Por parte del demandante, se requería a la ex Miss Asturias que reconociera el contenido «injurioso y calumnioso» de esas manifestaciones y que se retractara de ellas.

También se le solicitaba que pidiera «perdón» en los mismos medios en los que fueron proferidas esas manifestaciones, así como a indemnizar a Koldo García en la cantidad de 25.000 euros «por el daño y perjuicio sufrido en su imagen, en su honor y en su estimación pública y en su reputación profesional».

El letrado, que actuó en representación de la abogada Leticia de la Hoz, ha apuntado que el procurador que ejerció la representación de la ex Miss Asturias trató de hacer valer un incidente por el que cuestionaban la competencia territorial de este juzgado, al decir que no era competente territorialmente.

Sobre este asunto, ha apuntado que se les comunicó que esta cuestión estaba ya resuelta y que el juzgado había ratificado su competencia para la celebración del acto de conciliación. De esta forma, se ha podido celebrar el acto de conciliación.

Tras no avenirse la otra parte, el siguiente paso sería la interposición de una querella criminal frente a Claudia Montes por la presunta comisión de delitos de injurias y de calumnias. Ha recordado, en este sentido, que antes de la presentación de una querella de este tipo es un paso previo la celebración del acto de conciliación.

Ha explicado, unido a ello, que los hechos denunciados en la querella deben ser los mismos, aunque la petición de indemnización podría variar.