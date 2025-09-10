El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Koldo García y Francina Armengol R.C.

Koldo pidió ayuda a la mano derecha de Armengol en el PSOE Balear para favorecer a la trama de los hidrocarburos

El exasesor de Ábalos trató la licencia de Villafuel con Marc Pons, actual miembro de las ejecutivas de Ferraz y del PSIB y entonces jefe de gabinete de Teresa Ribera

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 12:38

Los nuevos mensajes de Koldo García descubiertos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apuntan a Marc Pons Pons, actual miembro de ... la Ejecutiva de Pedro Sánchez en Ferraz y mano derecha de Francina Armengol en el PSOE Balear, donde también pertenece a la ejecutiva de la actual presidenta del Congreso.

