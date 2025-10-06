El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Koldo García Rodrigo Jiménez /Efe

Koldo, tras las «chistorras», ahora desmiente los «soles»: «Es la moneda de Perú»

El exasesor de Ábalos, en su último escrito ante el Supremo, pide directamente que se «suspenda» la causa si no se le devuelven los dispositivos electrónicos que son la base del caso

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Lunes, 6 de octubre 2025, 13:07

Comenta

El pasado viernes, en uno de los momentos televisivos más surrealistas del 'caso Koldo', la abogada del exasesor de José Luis Ábalos, entró en directo ... en el programa de Cuatro 'Todo es mentira' para asegurar que la Guardia Civil, en su último informe sobre el patrimonio del exministro, había tergiversado las palabras del exportero de prostíbulo. Según la letrada Leticia de la Hoz, cuando su cliente se refería «chistorras» no era a billetes de 500 euros –como asegura la Unidad Central Operativa (UCO)- sino que efectivamente hacía mención al derivado del cerdo y que Koldo fue el encargado de comprar 2.000 de estas salchichas para hacer un millón de raciones en una fiesta electoral del PSOE.

