El legado de las heridas, en la voz de nietos de víctimas de ETA

Once jóvenes descendientes de asesinados o heridos en atentados de la banda en el País Vasco y Navarra relatan cómo han crecido y vivido con los efectos del terror

A. González Egaña San Sebastián Jueves, 13 de febrero 2025, 00:44 | Actualizado 00:56h. Comenta Compartir

«Mi mensaje para la gente joven sería: 'Moléstate en informarte'. Sobre todo los que viven ahí (en el País Vasco). Porque tienen aún más derecho a saber. Porque el daño que se ha hecho en esa tierra es terrible». La reflexión es de Claudia Múgica Soto. El suyo es uno de los testimonios que nietos de siete víctimas de ETA dan en un nuevo proyecto audiovisual creado de manera conjunta por la Fundación Fernando Buesa Blanco y el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo.

Los abuelos de estos jóvenes fueron asesinados o heridos –en uno de los casos–, en atentados cometidos por la banda en Beasain, San Sebastián, Barazar, Vitoria y Pamplona. Estos crímenes marcaron para siempre la vida de Amancay Aragón Chavarri, Claudia Múgica Soto, Gabriela Ybarra Pasch, Gonzalo Araluce Martín, Iker Zarrabe Buesa y Martín Recalde Carballido y cinco descendientes de Tomás Caballero, Julia, Eduardo, Javier, Marina y Marcos, y han querido contarlo en once vídeos de testimonios reunidos en el trabajo 'El legado de las heridas: voces de nietos y nietas de víctimas del terrorismo' que se presenta este jueves en el Centro Memorial de Vitoria.

Todos estos jóvenes son parte de una generación que ha crecido y vivido con los efectos del terrorismo en sus respectivos ámbitos familiares. Es el caso de la nieta del jefe de la Policía Municipal Miguel Chavarri Isasi, asesinado en Beasain en 1979 que reconoce que el tema de su abuelo «en casa era como un tema tabú, causaba tanto dolor que apenas se hablaba. No se hablaba ni de mi abuelo, ni de lo que había pasado». «Muchas veces, tanto mis hermanos como yo, no preguntábamos porque sabíamos el dolor que eso causaba. No queríamos hacerles revivir a mi madre o a mi abuela, todo lo que habían pasado», recuerda Amancay Aragón.

«El punto de partida»

El abuelo de Gonzalo Araluce Martín, Juan María Araluce Villar, era el presidente de la Diputación de Guipúzcoa, procurador en Cortes y consejero del Reino que ETA asesinó en pleno centro de San Sebastián el 4 de octubre de 1976. En su caso asegura que el atentado «es un hito que marca el punto de partida de toda una existencia, de una familia». «Lo que ocurre después entre las cuatro paredes de una casa se cuenta muy poco, pero es lo que queda», confiesa.

Martín Recalde Carballido, nieto del exconsejero del Gobierno vasco José Ramón Recalde que sobrevivió a los disparos de ETA el 14 de septiembre de 2000 cuando se dirigía a su casa en la barriada donostiarra de Igueldoldo acompañado por su esposa Teresa Castells, explica que su padre nunca intentó ocultar que sus abuelos «habían sido objeto de atentados de ETA», tampoco que habían sido «antifranquistas» y que habían pasado ambos por la cárcel.

La Fundación Buesa y el Memorial ponen a disposición de la comunidad escolar y de la ciudadanía estos y otros testimonios en formato audiovisual a los que se puede acceder en las webs de ambas entidades. En la presentación de este jueves los coordinadores del proyecto, Eduardo Mateo, de la Fundación Buesa, y Raúl López Romo, del Memorial, estarán acompañados por Marina Irigoyen Caballero, nieta de Tomás Caballero, portavoz de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona, asesinado por la banda terrorista ETA en 1998.