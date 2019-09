Seis meses de escasa actividad de los diputados y senadores asturianos

Cinco meses después de las elecciones generales del 28-A, la XIII Legislatura echó el cierre el pasado 24 de septiembre. Fue un suspiro tan efímero que a buena parte de los diputados y senadores asturianos les ha pillado su última exhalación sin tiempo para estrenarse en aquello para lo que fueron elegidos, la actividad parlamentaria. Han sido 126 días en los que, incluso los más prolíficos, han centrado sus iniciativas en formular preguntas escritas al Gobierno. De los siete escaños que aporta el Principado a la Cámara Baja, la popular Paloma Gázquez ha sido la más activa. A 33 preguntas suma otras dos solicitudes de informes, siendo la única que ha hecho uso de esta potestad junto a José María Figaredo (Vox). Sendos diputados lideran ese baremo de productividad que se contabiliza a través del Registro del Congreso.

En el otro lado, los socialistas en bloque. No hay constancia de ninguna iniciativa parlamentaria de los tres representantes que ganaron abrumadoramente las elecciones del 28-A en esta circunscripción. Ni del debutante Roberto García Morís ni de Adriana Lastra o María Luisa Carcedo, bien es cierto que éstas últimas con otras responsabilidades. No es es el caso de Ignacio Prendes (Ciudadanos) quien, a pesar de ocupar la cuarta Vicepresidencia del Congreso, ha formalizado 11 iniciativas. El caso de Sofía Castañón (Unidas Podemos) es distinto. Atendiendo a la información facilitada en el portal del Congreso constan 47 iniciativas parlamentarias pero 46 de ellas las firma conjuntamente con las también diputadas Noelia Vera, Victoria Rosell, María Freixanet y María Márquez siendo una misma pregunta: «¿Cuántas mujeres más tienen que morir para que el Gobierno empiece a poner en marcha las medidas acordadas en el Pacto de Estado contra la violencia machista?». Se han registrado tantas copias como mujeres víctimas de asesinatos machistas, tal y como refleja la exposición de motivos donde, cada escrito, meciona uno de los crímenes.

De la oposición al Gobierno

A pesar de la corta duración de la XIII Legislatura, estos cuatro meses han permitido contrastar una evidencia del modus operandi del cuerpo legislativo español: el desarrollo de las tareas de representatividad es variable en función de la pertenencia o no al partido en el Gobierno. O si se quiere, el hábito de visitar el Registro del Congreso está directamente relacionado con la adhesión o no del partido al poder ejecutivo.

La cabeza de lista de los socialistas asturianos quizá no sea el mejor ejemplo puesto que asume otras tareas de portavocía del grupo pero, haciendo retrospectiva, ahí están las más de 80 preguntas escritas y solicitud de informes que formalizó Adriana Lastra entre la anterior legislatura fallida (XI, en 2016) y la moción de censura de junio de 2018. Desde que adquirió las nuevas funciones con la llegada de Pedro Sánchez a Moncloa, pasó a cero. ¿Y al revés? La entonces diputada del PP en la XII Legislatura (2016- 2019), Susana López Ares, pasó de 22 preguntas escritas durante los dos años de Legislatura con Mariano Rajoy al frente del Gobierno (2016- mayo 2018) a una frenética actividad: más de 150 iniciativas, a las que sumar otras orales en Comisión. Con aquel Pleno, que provocó un cambio en la presidencia del Gobierno, otro diputado conservador entonces, José Ramón García Cañal, salió del letargo y comenzó a frecuentar el Registro de la Cámara Baja.

Y parece que cogió 'carrerilla' porque siendo el único senador del PP por Asturias en la recién acabada XIII Legislatura, alcanzó las 33 preguntas en la Cámara Alta. Aunque no tenían un ámbito temático específico, las mayoría estuvieron relacionadas con cuestiones de industria y energía. El socialista Fernando Lastra, nuevo en estas lides, no ha puesto muchos esfuerzos a juzgar por los números: una pregunta oral en del Pleno el pasado 5 de septiembre sobre «el papel que va a jugar el Gobierno en la Cumbre sobre la Acción Climática 2019 de Naciones Unidas». Sus otros dos compañeros asturianos de Grupo no solo no mejoran los números sino que los empeoran: casillero a cero.

Varios diputados asturianos antes de iniciarse la XIII Legislatura: María Luisa Carcedo y Roberto García Morís (PSOE), Sofía Castañón (Unidas Podemos), Paloma Gázquez (PP) y José María Figaredo (Vox). / Iñaki Martínez

Las infraestructuras, lo más preguntado

Las citadas dos solicitudes de informes realizadas por Paloma Gázquez han estado relacionadas con la llegada del AVE a Asturias y la gestión de Picos de Europa. En esa misma línea ha ido la formulada por José María Figaredo, la Variante de Pajares. Es la expceción para este diputado porque la mayoría de sus iniciativas parlamentarias son una acción conjunta con otros miembros de su partido y sobre temas que no afectan en exclusividad a un territorio. Para muestra, cuestiones como la «carga de trabajo de construcción prevista por la empresa Navantia para el astillero de Puerto Real».

Sí tienen un caracter más eminentemente asturiano las hechas por la diputada popular, muy centradas las infraestructuras de la región: accesos al Musel, autovía hasta La Espina, soterramiento en Langreo, etc., aunque también datos meramente estadísticos como la Renta Básica de Emancipación, número de autónomos o los becados Erasmus.