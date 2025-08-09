El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Montse Mínguez, en una imagen de archivo. Efe

«Lejos de acercar al PP al centro, Feijóo ha dado un volantazo a la ultraderecha»

Montse Mínguez, portavos del PSOE, señala que desde los populares «se está blanqueando en toda la geografía ese discurso del señalamiento, ese discurso del odio y todo a cambio de unos votos»

C. P. S.

Sábado, 9 de agosto 2025, 12:32

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha asegurado este sábado que «el tufo racista» de la moción aprobada por el PP en el ayuntamiento de ... Jumilla es «ejemplo más» de que, «lejos de acercar al Partido Popular al centro, Feijóo ha dado un volantazo a la ultraderecha». «Ha dicho abiertamente que quiere seducir al votante de Vox para poder llegar al poder. Le da igual si con eso tiene que institucionalizar el racismo, la xenofobia y la islamofobia».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres heridos graves en un accidente en la Autovía Minera
  2. 2 Fallece a los 68 años Isaac del Rivero, prolífico dibujante de cómic gijonés y profesor jubilado del IES Piles
  3. 3 Una mujer de 57 años resulta herida al ser golpeada por un autobús municipal que daba un giro en El Natahoyo, en Gijón
  4. 4 Herido grave el conductor de una furgoneta tras chocar contra un camión en Cangas del Narcea
  5. 5 Una playa de Asturias, entre las 40 mejores del mundo, según National Geographic
  6. 6 Alarma por medusas en Asturias: vuelven a ondear las banderas rojas
  7. 7 El excomisionado de la dana, envuelto en la crisis de los currículos, sale del hospital tras ser ingresado por un intento de suicidio
  8. 8 Asturias se prepara para lo peor de la ola de calor, con el termómetro cerca de los 40 grados
  9. 9 De Oviedo a Gijón: Chenoa pasa las vacaciones en Asturias
  10. 10

    Contrueces cobrará por primera vez entrada: «Era cerrar el prao o no celebrar las fiestas»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio «Lejos de acercar al PP al centro, Feijóo ha dado un volantazo a la ultraderecha»

«Lejos de acercar al PP al centro, Feijóo ha dado un volantazo a la ultraderecha»