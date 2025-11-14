Los líderes nacionales se fajan en las próximas elecciones en Extremadura

La batalla política nacional se juega sobre el tablero de Extremadura. La intensa presencia de los principales líderes de los partidos mayoritarios (Pedro Sánchez, Alberto ... Núñez Feijóo y Santiago Abascal) en las próximas horas en la región, confirma que las elecciones extremeñas del 21-D adquieren esta vez una dimensión distinta, que trasciende el contexto regional. Sus resultados y el marco de negociación posterior que puede abrirse influirá en los siguientes comicios fijados para 2026, de ahí que las principales formaciones políticas pongan su energía más que nunca en Extremadura.

Sin duda, el hecho de que las elecciones del 21-D sean las primeras y además no compartan fecha con ninguna otra comunidad autónoma facilita la participación de líderes nacionales en los actos y, además, le confiere un mayor eco a todo lo que puedan anunciar. La región como protagonista y también como laboratorio político.

De este modo, el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE estará el próximo miércoles en Mérida. Pedro Sánchez tiene previsto venir varias veces a la comunidad para participar en actos electorales y arropar a un candidato, Miguel Ángel Gallardo, que tiene el lastre de estar pendiente de un juicio por la contratación precisamente del hermano en la Diputación de Badajoz, proceso en el que el dirigente extremeño se considera un «daño colateral» en los intentos de descabalgar a Sánchez de la Moncloa a través de su familia. No todos los socialistas extremeños están convencidos de que la presencia reiterada del líder nacional sea la mejor estrategia, pero Ferraz sí cree que uno de los puntos fuertes del PSOE en estos momentos es desmontar lo que consideran acusaciones falsas por parte de la extrema derecha y el PP, con el altavoz posterior de la acción de algunos jueces.

Cuarenta y ocho horas antes y en el mismo escenario, el Hotel Las Lomas de Mérida, Vox presentará el lunes sus candidaturas a la Asamblea (que registrará este viernes), con un nuevo cartel electoral, Óscar Fernández. Lo hará en presencia de un Abascal que repite visita a la región en 15 días, tras su paso por Plasencia y Cáceres, donde pudo experimentar a pie de calle el actual tirón popular de la formación. Sus dirigentes, que no ocultan la satisfacción de sentirse tan arropados por Madrid para el 21-D, están convencidos de que mejorarán el resultado de cinco diputados logrados en 2023 y quieren arrancar en Extremadura una tendencia al alza que esperan se vaya repitiendo en el resto de España, es decir, un crecimiento en votos muy significativo incluso con trasvase de apoyos desde los barrios obreros. En la comunidad extremeña aspiran a ser de nuevo decisivos para la gobernabilidad, la mejor forma de cumplir su programa electoral. El cambio de candidato no se ha interpretado como una debilidad, sino, al contrario, como una vuelta de tuerca con un Óscar Fernández, portavoz en el Parlamento hasta ahora, más familiarizado con las redes sociales y la demostración de que hay banquillo en suma. Ángel Pelayo Gordillo seguirá en el Senado donde ha sabido adquirir protagonismo y será también número 1 por Badajoz.

Feijóo estará el domingo en Lobón y Abascal y Sánchez, los próximos lunes y miércoles en Mérida

Un día antes que Abascal, el próximo domingo, será el presidente del Partido Popular, Núñez Feijóo, quien visitará Extremadura para acompañar a María Guardiola en el primer mitin de precampaña desde que la presidenta autonómica convocara las elecciones adelantadas.

Será en la localidad pacense de Lobón, y la elección del lugar no es casualidad ya que los populares quieren transmitir el mensaje de que arrancan desde lo rural, que también están al lado del voto de localidades más pequeñas y no solo centran esfuerzos en la gestión de los núcleos urbanos, aunque sea en estos ayuntamientos, como las capitales de provincia, donde gobiernan y tienen más eco.

Nunca antes unos comicios autonómicos extremeños se habían celebrado sin compartir jornada con las elecciones municipales. Esta circunstancia se considera que puede favorecer al PP, ya que el PSOE mantiene tradicionalmente una amplia base de votantes en los pueblos y en 2023 perdió la Junta pero retuvo las dos diputaciones y preside de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (Fempex). El hecho de que el próximo 21 de diciembre no haya que elegir alcaldes podría desmovilizar el voto socialista, aunque desde el PP se rechaza que se hayan tenido en cuenta consideraciones de este tipo para decidir el adelanto electoral.

PP y Vox quieren iniciar en la región sus ciclos exitosos; el PSOE, demostrar que es difícil de vencer, como el 23-J

En cualquier caso, Extremadura se ha convertido para los populares en un interesante banco de pruebas para iniciar el calendario electoral con una probable victoria (en Castilla y León, que vota en marzo, no está clara), marcar tendencia y confirmar, por ejemplo, si la apelación al voto útil que hará María Guardiola, es decir, la concentración de todo el apoyo en el PP para dar más estabilidad a los gobiernos sin necesidad de estar pendiente de las veleidades de Vox, tiene aceptación entre los electores de cara incluso a las próximas elecciones generales.

El partido de Abascal, por su parte, afronta el reto de comprobar hasta dónde es capaz de traducir en escaños la efervescencia popular que parecen despertar sus propuestas.

Mientras que el PSOE puede demostrar el próximo 21-D que es un partido con un suelo de votantes tan alto que nunca se le puede dar por derrotado del todo, como sucedió el pasado 23-J. Todo ello objetivos tan relevantes que requieren de la implicación y lo que puedan arrastrar los principales líderes.

El mapa electoral lo completa la candidatura que lidera una Irene de Miguel consolidada como figura política en Extremadura y que también recibió el apoyo en la región el pasado fin de semana de su secretaria general, Ione Belarra, quien visitó Las Hurdes aprovechando la feria apícola.

Desde Madrid, además, se ensalza el modelo pacífico que las formaciones a la izquierda del PSOE practican en la comunidad extremeña, todo lo contrario a lo que sucede en la política nacional con Sumar.