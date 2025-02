Maroto guarda silencio en el Senado porque el PP la vincula sin pruebas al 'caso hidrocarburos'

La comparecencia de la exministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto, en la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado se saldó ... con un soliloquio de los representantes del PP. La actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid optó por no declarar argumentando que su rival político trata de vincularla con el 'caso hidrocarburos' sin haber esperado a su comparecencia.

Solo un mes después de intervenir en esta misma comisión, de que los populares considerasen que mentía y de que la volvieran a llamar este miércoles, Maroto expuso en su primeras palabras que no tenía «absolutamente» nada que ver con esa trama corrupta (en referencia al 'caso Koldo') y que se acogía a su derecho a no responder a las preguntas de los parlamentarios.

Prosiguió recordando que la primera vez que acudió mostró su disposición a volver «cuantas veces hiciera falta», si bien indicó que en los últimos días ha conocido a través de los medios de comunicación que el PP ha presentado un escrito en la Audiencia Nacional en la causa sobre la presunta trama de fraude del IVA en el sector de los hidrocarburos, en la que está siendo investigado Víctor de Aldama, el comisionista y «conseguidor» del 'caso Koldo'. Un documento que vincula a una reunión en el Ministerio de Industria de varios encausados con el entonces jefe de gabinete de Maroto, Juan Ignacio Díaz. Éste también rechazó declarar esta mañana por el mismo motivo que su anterior jefa.

Añadió la exministra que, de esta forma, el PP «judicializa la obtención de la licencia como operadora de hidrocarburos por parte de la empresa Villafuel para pedir que este hecho se derive al Tribunal Supremo» y, en concreto, a la causa que se sigue contra De Aldama. «Confío en que las investigaciones que se están llevando a cabo clarifiquen la verdad sobre este asunto y se dejen de señalar a personas inocentes», explicó, para reivindicar que su postura de guardar silencio es «legítima».

No obstante, y para concluir, Maroto se reafirmó en su comparecencia del pasado 29 de enero, cuando sí declaró y dijo no recordar si conoció personalmente a Aldama y acotó sus contactos con el empresario a un proyecto turístico que derivó al director de Turespaña, aunque este miércoles no aclaró si podrían salir a la luz más mensajes entre ambos.