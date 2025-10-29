El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
La consellera Salomé Pradas, cuatro días después de la dana Carlos Luján / EP

Mazón, ahora también en el foco de la jueza

La instrucción revela un cúmulo de despropósitos durante el día de la dana y en el Cecopi que termina con el SMS tardío

A. Rallo

Valencia

Miércoles, 29 de octubre 2025, 10:45

Comenta

La dana cumple un año y la investigación de la tragedia, algo menos, unos diez meses. Fue, en realidad, en diciembre cuando la jueza Nuria ... Ruiz Tobarra, titular de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja, encargó las primeras diligencias. Entre ellas, un informe inicial a Emergencias, el punto de partida de este voluminoso sumario.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un juzgado dicta una orden de detención contra Jesús Martínez, propietario del Real Oviedo, y Gerardo Cabrera
  2. 2

    La jueza autoriza a sacar de la balsa de Ribadesella los coches en los que se cree que están Maritrini y su bebé
  3. 3 Herido un joven que circulaba en patinete en Gijón al chocar con un vehículo
  4. 4 Detenido in fraganti al entrar a robar en una casa en Gijón con los dueños dentro
  5. 5 Un conductor de 70 años choca contra una valla en Valentín Masip, en Oviedo, y hiere a tres peatones
  6. 6 Dos puentes y cuatro fines de semana largos en Asturias: así queda el calendario laboral de 2026 en España
  7. 7 Muere a los 41 años la camionera influencer Coco Trucker Girl
  8. 8

    La Universidad de Oviedo prohíbe a los padres acceder a las notas y reclamar exámenes
  9. 9 Una madre, a juicio por desatender a su hijo de ocho años y dejar que faltase a clase en Oviedo
  10. 10

    Sergio Marqués ya tiene su calle en Gijón: «Desde hoy nuestro padre regresa a casa»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Mazón, ahora también en el foco de la jueza

Mazón, ahora también en el foco de la jueza