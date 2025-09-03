El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Felipe VI y García Ortiz posan este miércoles en Zarzuela con la memoria de la Fiscalía

Felipe VI y García Ortiz posan este miércoles en Zarzuela con la memoria de la Fiscalía Pierre-Philippe Marcous/AFP

Medias sonrisas forzadas y caras de circunstancias: el tenso encuentro entre el Rey y el fiscal general

El procesado García Ortiz entrega a Felipe VI la memoria de la Fiscalía General en vísperas de la controvertida apertura del año judicial del viernes

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 13:35

Medias sonrisas forzadas, caras de circunstancias... incluso muecas de nerviosismo. Tenso encuentro entre el Rey y Álvaro García Ortiz en el Palacio de la Zarzuela ... este miércoles en el que el máximo responsable del Ministerio Público entregó a Felipe VI la memoria de la Fiscalía General con los datos de la criminalidad durante el último año.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenidos un excomandante de la Guardia Civil y un familiar de Marc Márquez por el asesinato de un empresario
  2. 2 El Sporting de Gijón ya tiene su tercera camiseta en un guiño a los 120 años
  3. 3 Arrestan a un anciano de 85 años por ofrecer dinero y drogas a menores a cambio de sexo
  4. 4

    EE UU hunde una lancha que salió de Venezuela con droga y mata a once personas
  5. 5 Valdesoto, Pueblo Ejemplar de Asturias 2025: Â«Â¡Por fin lo logramos!Â»
  6. 6 Dos identificados en el Hípico de Gijón por pedir dinero para una falsa asociación de invidentes
  7. 7

    Un nuevo detenido de la banda de narcos a la que se le incautaron 304 kilos de coca en Gijón
  8. 8

    Borja Sémper, en su reaparición en un acto del PP: «Centrarnos en lo importante es cada vez más necesario»
  9. 9 Valdesoto, Pueblo Ejemplar de Asturias 2025: «¡Por fin lo logramos!»
  10. 10

    El plan de Perlora cifra su capacidad máxima de alojamiento en 600 plazas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Medias sonrisas forzadas y caras de circunstancias: el tenso encuentro entre el Rey y el fiscal general