Muere la exdiputada e histórica feminista del PSOE Carlota Bustelo
La que fuese parlamentaria socialista ha fallecido a los 85 años
C.P.S.
Jueves, 16 de octubre 2025, 12:44
Carlota Bustelo (Madrid, 1939) ha muerto a los 85 años, según ha comunicado este jueves la dirección del PSOE de Madrid y la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, en un mensaje en su cuenta de X. La exdiputada del PSOE e histórica feminista fue miembro por España en el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la ONU y la primera directora del Instituto de la Mujer en 1983.