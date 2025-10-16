Muere la exdiputada e histórica feminista del PSOE Carlota Bustelo

C.P.S. Jueves, 16 de octubre 2025, 12:44 | Actualizado 12:50h. Comenta Compartir

Carlota Bustelo (Madrid, 1939) ha muerto a los 85 años, según ha comunicado este jueves la dirección del PSOE de Madrid y la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, en un mensaje en su cuenta de X. La exdiputada del PSOE e histórica feminista fue miembro por España en el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la ONU y la primera directora del Instituto de la Mujer en 1983.

