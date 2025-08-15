El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Javier Lambán, expresidenta de Aragón, en una imagen de archivo EP

Muere Javier Lambán, el expresidente aragonés que se opuso a Sánchez

Ha fallecido a los 67 años víctima del cáncer con el que llevaba meses luchando

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Viernes, 15 de agosto 2025, 15:17

El expresidente de Aragón Javier Lámban ha fallecido este viernes a los 67 años tras luchar durante cuatro años contra el cáncer. El dirigente maño ... estuvo al frente del gobierno regional entre 2015 y 2023, donde se mantuvo a pesar de su enfermedad. Además, presidió la diputación de Zaragoza entre 1999 y 2011.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Máxima alerta en Genestoso, en Cangas del Narcea, por el paso del fuego a la zona de Cacabiecho: «Está descontrolándose la situación»
  2. 2 Un buitre salvaje desorientado paraliza el tráfico en Valliniello, a las afueras de Avilés
  3. 3

    El Principado prevé ceder la explotación a largo plazo de Perlora para recuperar su uso turístico
  4. 4

    De templo del disco a paraíso del hojaldre en la Plazuela, en Gijón
  5. 5

    El Sporting ultima el fichaje del extremo Dani Luna
  6. 6

    Las salidas al Muro por Manso, Emilio Tuya y Ezcurdia serán «islas verdes»
  7. 7 Récord de calor en Asturias en plena oleada de incendios: se prevé una de las jornadas más cálidas en 53 años
  8. 8 Hallan en buen estado a los tres ganaderos desaparecidos en el incendio de León
  9. 9 Tensión en Gijón por un perro al borde de la ventana de un tercer piso, en El Coto
  10. 10 Hallan a un menor con drogas en el Festival de la Cerveza de Avilés mientras cuidaba a su hermana de tres años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Muere Javier Lambán, el expresidente aragonés que se opuso a Sánchez

Muere Javier Lambán, el expresidente aragonés que se opuso a Sánchez