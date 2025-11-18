El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Santos Cerdán Efe

Los negocios de Santos y Antxon junto a la sede del PSOE: «Salgo en taxi hacia Ferraz»

La UCO desvela que el exdirigente socialista y el dueño de Servinabar tomaban medidas extremas de seguridad en su reuniones para repartirse mordidas

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Martes, 18 de noviembre 2025, 17:57

Santos Cerdán no tenía mayor empacho en compaginar su puesto de secretario de Coordinación Territorial del PSOE, que ocupó entre 2017 y 2021, con sus ... particulares 'negocios'. Es más, tampoco tuvo mayor reparo en usar como teatro de operaciones de esos tejemanejes para amañar obra pública y cobrar mordidas los establecimientos cercanos a la sede de Ferraz, donde presumiblemente quien luego se convertirían en mano derecha de Pedro Sánchez ya pasaba buena parte de su tiempo.

