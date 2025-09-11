El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Netanyahu acusa a Sánchez de «amenaza genocida» por decir que España carece de armas nucleares

El Gobierno tilda de «falsos y calumniosos» los comentarios y se declara tan amigo del pueblo de Israel como del de Palestina

David Guadilla y Paula De las Heras

Madrid

Jueves, 11 de septiembre 2025, 19:15

Nuevo episodio en el enfrentamiento que se vive entre España e Israel. La tensión es máxima. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha cargado este ... jueves contra Pedro Sánchez, al que ha acusado de haber realizado una «amenaza genocida flagrante» contra Israel después de que este dijera que España carece de armamento nuclear para frenar la guerra en Gaza y por ello adopta otras medidas, como el embargo de armas, para intentar presionar al Gobierno del Estado hebreo. El Ejecutivo español ha respondido con un comunicado del Ministerio de Exteriores en el que tilda de «falsos y calumniosos» los comentarios y subraya que España es tan amiga del pueblo de Israel como del de Palestina.

