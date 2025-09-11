Netanyahu acusa a Sánchez de «amenaza genocida» por decir que España carece de armas nucleares

Nuevo episodio en el enfrentamiento que se vive entre España e Israel. La tensión es máxima. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha cargado este ... jueves contra Pedro Sánchez, al que ha acusado de haber realizado una «amenaza genocida flagrante» contra Israel después de que este dijera que España carece de armamento nuclear para frenar la guerra en Gaza y por ello adopta otras medidas, como el embargo de armas, para intentar presionar al Gobierno del Estado hebreo. El Ejecutivo español ha respondido con un comunicado del Ministerio de Exteriores en el que tilda de «falsos y calumniosos» los comentarios y subraya que España es tan amiga del pueblo de Israel como del de Palestina.

Las palabras de Netanyahu van en línea con las planteadas por su ministro de Exteriores, Gideon Saar, el lunes, tras anunciar Sánchez un paquete de nueve medidas, que incluyen el un decreto ley para consolidar el embargo de armas en vigor o la prohibición de entrada en España a miembros del Gobierno israelí. Saar acusó al presidente español de intentar «distraer la atención de los graves escándalos de corrupción» y denunció su «falta de conciencia histórica» en relación con la expulsión de los judíos en 1492 que tildó de «completa limpieza étnica». Además, el Gobierno israelí decidió vetar la entrada de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y de la ministra de Juventud, Sira Rego.

«El primer ministro español Sánchez dijo ayer que España no puede detener la batalla de Israel contra los terroristas de Hamás porque 'España no tiene armas nucleares'», ha escrito Netanyahu en un mensaje en su cuenta oficial en X como primer ministro de Israel. «Eso supone una flagrante amenaza genocida contra el único Estado judío del mundo», ha añadido. Según él, eso es la prueba e que para Sánchez «la Inquisición, la expulsión de los judíos de España y el asesinato masivo de judíos en el Holocausto no es suficiente». «Increíble», ha remachado.

Lo que textualmente dijo el jefe del Ejecutivo, según publica El Correo, fue lo siguiente: «España, como saben, no tiene bombas nucleares, tampoco tiene portaaviones ni grandes reservas de petróleo. Nosotros solos no podemos detener la ofensiva israelí. Pero eso no significa que no vayamos a dejar de intentarlo. Porque hay causas por las que merece la pena luchar, aunque no esté en nuestras únicas manos ganarlas». Así justificó unas decisiones, comunicadas en una declaración institucional urgente en el Palacio de La Moncloa, pero que en buena medida aún están pendientes de materialización porque requieren de desarrollo normativo por parte de varios Ministerios.

El lunes, tras las críticas del ministro de Exteriores israelí, el Gobierno español ya respondió que no se dejaría «amedrentar». Sánchez está convencido de que, independientemente de su impacto real en el propósito de frenar a Netanyahu, su actuación cuenta con un amplio respaldo social, sirve además para aglutinar a sus aliados y le refuerza políticamente en un momento delicado de la legislatura. Y en el comunicado emitido hoy, el Ejecutivo insiste en que no cejará en su actitud.

El texto no solo desmiente las acusaciones de antisemitismo; recuerda que condenó desde el primer día el «atroz» atentado cometido el 7 de octubre de 2023 por Hamas y lleva exigiendo desde el primer día la liberación de los rehenes o subraya que España ya ha acogido como «connacionales» a 72.000 sefardíes «como resultado de una legislación específica para ellos». También remarca que defiende «como único camino hacia la paz», la existencia de dos Estados, Palestina e Israel, que convivan en buena vecindad y con garantías recíprocas de seguridad.

Y avisa: «España continuará apoyando la labor de los Tribunales internacionales para esclarecer lo que está sucediendo en Gaza desde 2023, tanto en lo que respecta la investigación por crímenes por lesa humanidad contra varios dirigentes israelíes por parte de la Corte Penal Internacional como el proceso ante el Tribunal Internacional de Justicia contra el Estado de Israel en el marco de la Convención para la Prevención y Castigo del Delito de Genocidio».