Leticia Aróstegui

La «nota confidencial» sobre Sánchez: de los negocios del suegro a las vigilancias físicas

Las cinco páginas del informe parapolicial elaborado en 2014 revelan seguimientos en Pozuelo o las «saunas-prostíbulos» que ya desmintió la Justicia

Mateo Balín

Mateo Balín

Lunes, 22 de septiembre 2025, 00:05

«Nota Informativa: Riesgos PS. 9 de de noviembre de 2014. Información confidencial». El encabezado del documento que detalla la investigación parapolicial contra Pedro Sánchez, ... su familia y varios allegados políticos se compone de cinco páginas. Es el resumen de un trabajo de campo sin autorización judicial encargado hace 11 años desde la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional, cuyo jefe era el comisario Eugenio Pino. Un agente jubilado que fue condenado en firme en febrero pasado a un año de prisión por el llamado 'caso del pendrive de los Pujol': la introducción de pruebas manipuladas en la causa judicial.

