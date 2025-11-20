Ofensiva del PP en el Senado contra Cerdán

El PP considera a Santos Cerdán una pieza clave en la trama de corrupción que atraviesa la columna vertebral del Gobierno e intentará cercar en ... el Senado al que fuera uno de los hombres de máxima confianza de Pedro Sánchez. Los populares echan mano de su mayoría en la Cámara alta para lanzar una ofensiva contra el ex secretario de Organización del PSOE tras su puesta ayer en libertad provisional y su círculo de máxima confianza. Cerdán deberá comparecer en diciembre en la comisión de investigación del 'caso Koldo'. «Es una oportunidad para que pida perdón, anuncie que devuelva lo robado y detalle qué instrucciones recibía del 'número 1', Pedro Sánchez», aseguró este jueves la portavoz del PP en el Senado, Alicia García.

En el primer partido de la oposición ponen en duda que el presidente dedel Gobierno no supiera nada de las presuntas irregularidades cometidas por quien hasta hace menos de medio año era su mano derecha y se llevaba de las adjudicaciones de obra pública a Acciona a través de su empresa Servinabar mordidas del 2%. «Sale de prisión -apuntó García- porque los indicios de criminalidad se han reforzado con el último informe de la Unidad Central Operativa de la Guarda Civil». Los populares insisten en apuntar a Sánchez y al «sistema corrupto» que funcionó «durante años» pero que «creció» tras su llegada a la Moncloa. «Esto no es un caso aislado. Es un patrón. Es un método. Es un sistema», denunció la portavoz parlamentaria en una rueda de prensa en la Cámara alta.

En la dirección nacional creen que el «escándalo es ya imposible de contener», acelera la descomposición del Ejecutivo y deja al PSOE «políticamente contra las cuerdas». A esto, insisten , se suma el auto del fiscal sobre el exministro José Luis Ábalos, para quien se piden 24 años de cárcel. «Es una crisis sin precedentes», aseveró García, que instó nuevamente a Sánchez a pedir perdón, colaborar con la Justicia y asumir responsabilidades. «Cualquier presidente decente lo hubiese hecho», afirmó.

Sin fecha aún para su comparecencia, los conservadores inciden en que Cerdán tendrá que explicar quién impulsó la banda del Peugeot, «si fue él Ábalos o el propio Sánchez»; cómo operaba la trama; qué papel jugó el PNV ante las sospechas sobre la presunta petición impuesta al PSOE en junio de 2018 de tres altos cargos en Medio Ambiente, Adif y la Sepi en el primer Gobierno de Sánchez; a quién beneficaba la red coprrupta y sobre todo «quién daba las órdenes si Cerdán como número dos o Sánchez como número uno».

Su círculo de confianza

Por el Senado tendrá que desfilar también la mano derecha de Cerdán, Juanfran Serrano a quien los populares han citado el 4 de diciembre y no descartan ampliar las comparecencias a su círculo de máxima confianza. El último informe de la UCO muestra cómo la familia del exdirigente socialista se vio beneficiada por Servinabar (la empresa de la que él sería dueño al 45% y destinataria de esas comisiones ilegales) ya que facilitó empleo en diversas empresas a su mujer y a su hermana Belén Cerdán, además del alquiler de su ático en Madrid y el uso de una tarjeta bancaria, de la que, según la Guardia Civil, hizo buen uso su mujer Paqui. «Se han pedido investigar la cuentas de su mujer y su hermana. Caundo tengamos esa información valoraremos su posible compatrecencia», apuntan en el grupo parlamentario del PP en el Senado.

En la Moncloa no niegan la «gravedad» de los hechos que la UCO atribuye a Cerdán, pero insisten en situar la presunta trama como un caso aislado que desvinculan tanto del PSOE como del ejecutivo español. «Tolerancia cero frente a la corrupción», respondió Sánchez al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el miércoles durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso. «Un presidente inundado por la corrupción y asfixiado por la pérdida de apoyo parlamentario y social solo tiene juna salida: devolver la voz a los españoles», zanjó García.