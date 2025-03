La oposición pide en bloque el cese «inmediato» de Marlaska

Miguel Ángel Alfonso Madrid Martes, 2 de junio 2020, 14:11 | Actualizado 20:12h. Comenta Compartir

La polémica por el cese del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos la semana pasada se ha avivado ese martes al conocerse que esta decisión del Ministerio de Interior se debió a una «pérdida de confianza» por «no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil». Así aparece registrado en un documento reservado que firmó el pasado 24 de mayo la directora general del Instituto Armado, María Gámez, al que ha tenido acceso este periódico. Esto ha provocado que la oposición exija en bloque la dimisión «inmediata» del ministro del ramo, Fernando Grande-Marlaska, que insistió en sede parlamentaria que la salida se debe a una reestructuración interna de los mandos del Instituto Aramdo.

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha tildado el documento de «gravísimo» en un tuit, en el que ha matizado que «Sánchez mintió en rueda de prensa a los españoles y Marlaska en el parlamento reiteradamente. Exigimos su cese inmediato», añade.

Su compañera de formación y portavoz parlamentaria del Grupo Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, ha insistido en pedir la «dimisión inmediata» del titular de Interior por considerar que «mintió» sobre De los Cobos. Además, ha registrado en el Congreso la propuesta de reprobación del ministro.

El secretario general del partido, Teodoro García Egea, ha asegurado que Marlaska «mintió en sede parlamentaria y en rueda de prensa» al dar las explicaciones por este cese y «debe dimitir de inmediato», según ha publicado en un mensaje en Twitter.

«¡Delincuentes!»

Vox, por su parte, ha advertido al Gobierno, a través de su secretaria general en el Congreso, Macarena Olona, que «nunca hagas una pregunta cuya respuesta no sepas de antemano» y concluye: «Ahora ya sabéis todos porque no me contesto el indigno Ministro Marlaska», al que augura que «caerá por sus subordinados».

Mientras, el presidente del partido, Santiago Abascal, se ha limitado a poner en Twitter la palabra «¡Delincuentes!», junto a una foto del documento publicado hoy, sobre el que el portavoz de Vox, Jorge Buxadé, señala en la misma red social que «mucho tiene que decir el código penal aquí».

Desde Ciudadanos, partido con el que el Gobierno ha pactado la que será última prórroga del estado de alarma, su portavoz adjunto en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha vuelto a pedir la dimisión del ministro del Interior. «Esta información prueba que Marlaska ha mentido a los españoles y efectivamente el coronel Pérez de los Cobos fue cesado por negarse a cumplir una orden ilegal. Es inadmisible. El ministro del Interior no puede continuar ni un minuto más en su puesto. Marlaska, dimisión», ha escrito Bal en un mensaje en su cuenta de Twitter.