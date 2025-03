Marlaska rechaza dimitir y afirma que solo pidió «explicaciones» al coronel por la filtración del informe

Melchor Sáiz-Pardo Madrid Martes, 2 de junio 2020, 16:34 | Actualizado 18:22h. Comenta Compartir

En medio de la tormenta desatada por la multitud de versiones del Gobierno y de Fernando Grande-Marlaska sobre la destitución de Diego Pérez de los Cobos, el propio titular de Interior agrandó este martes el desconcierto con un nuevo relato en el Senado de por qué fulminó al coronel. Según el ministro, la purga del mando estaría vinculada, no con su negativa a facilitarle el informe sobre el 8-M o comunicarle el estado de las investigaciones, sino por la filtración a la prensa del dossier que apuntaba la responsabilidad del Ejecutivo en la propagación del virus poco después de ser entregado al juez.

Grande-Marlaska insistió en que el único contacto que tuvo su departamento con De los Cobos fue a través de la directora de la Guardia Civil, María Gámez, quien le pidió «explicaciones» por la «disfunción» que suponía que el informe se hubiera filtrado a la prensa el jueves 21 de mayo. Según el ministro, Gámez se limitó a preguntar «qué estaba haciendo» ante un posible delito de «revelación de secretos oficiales».

«No voy a dimitir. Ni este ministro ni ninguna persona de su departamento ha hecho ningún tipo de injerencia ni ha pedido informe alguno ni acceso al mismo. Por dramatizar y repetir falsedades no se genera verdad», apuntó el titular de Interior, interpelado por el senador popular Fernando Martínez Maillo, quien acuso al ministro de «mentir a todos los españoles» cuando hace una semana, también en la cámara alta, afirmó que la salida de De los Cobos era exclusivamente por cuestiones de organización de equipos.

Y fue entonces cuando el ministro, que hasta entonces había defendido en el pleno del Senado que el coronel había sido cesado por la filtración del informe del 8-M, volvió a desligar la destitución con esa investigación de la que estaba hablando segundo antes. «Solo estamos haciendo una nueva conformación de los equipos», zanjó Grande-Marlaska volviendo a la versión primigenia de inicios de la pasada semana.

Mientras, el Gobierno, a través de su portavoz, María Jesús Montero, salió hoy en cerrada defensa del ministro del Interior tras conocerse que el documento confidencial que demostraría que el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos estaba íntimamente relacionado con su negativa a facilitar al Gobierno información sobre sus pesquisas sobre el 8-M.

Procedimiento habitual

«El cese es un procedimiento habitual, algunos quieren hacer de esto ruido político y no vamos a comprar esa política conspiranoide», dijo Montero volviendo a la tesis de que no la destitución no tuvo más que un motivo organizativo. «Todo equipo tiene el derecho de conformar las personas que van a acompañar al ministro durante la legislatura. Eso es lo que hizo el ministro Marlaska», detalló la portavoz, al tiempo que apuntó que el cese de Pérez de los Cobos estaba decidido desde la llegada de María Gálvez en enero a la dirección de la Guardia Civil pero que se aplazó por la pandemia.

«No ha habido ninguna injerencia o intromisiones en las actuaciones judiciales por parte de la dirección de la Guardia Civil o del Ministerio del Interior», intentó zanjar la portavoz, quien insistió en que el Ejecutivo tiene todo el derecho en nombrar y remover a los «cargos de libre designación».

«Marlaska cuenta con todo el apoyo del Gobierno de España y el del presidente del Gobierno. De su profesionalidad habla su trayectoria», afirmó la portavoz cuando le preguntaron si el ministro iba a presentar su dimisión o iba a ser destituido por Sánchez.