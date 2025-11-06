Oriol Pujol cree «mortal» que su padre tenga que asistir al juicio y tilda de «vergüenza» el dinero en Andorra

Oriol Pujol, el único hijo de Jordi Pujol que se dedicó a la política, ha asegurado este jueves que su padre, expresidente de la Generalitat ... entre 1980 y 2003, tiene «ganas» de defenderse en el juicio que se celebra contra toda la familia a partir del próximo 24 de noviembre en la Audiencia Nacional. Pujol y sus siete hijos se sentarán en el banquillo acusados de varios delitos relacionados con la corrupción. Se enfrentan a penas de 8 a 29 años.

La defensa del exmandatario nacionalista ha presentado ante la Audiencia Nacional un escrito, que incluye dos informes médicos y una petición para que un forense designado por el tribunal evalúe su estado de salud y determine si está en condiciones físicas y mentales de ser juzgado con garantías. Oriol Pujol, en Catalunya Ràdio, ha asegurado que no está pidiendo no ir a juicio, lo que reclama es poder declarar de manera telemática. Desplazarse a Madrid, según ha advertido el quinto hijo del clan Pujol, puede ser «bastante mortal», teniendo en cuenta que el juicio está previsto que se prolongue seis meses y los acusados tendrán que ir y venir de Barcelona a Madrid unas 40 veces.

«Mi padre está bien. Es un hombre de 95 años. Pero tiene algunos problemas claramente físicos: su cuerpo no aguanta mucho», ha asegurado. Pujol ha trasladado el malestar que ha causado en la familia que se haya filtrado algo tan íntimo del expresidente como que tiene «marcadores de alzhéimer» en la sangre, si bien lo ha confirmado, pues así aparece en los informes médicos aportados por la defensa del expresident. Pujol, según su hijo, tiene problemas cognitivos y en el habla y le cuesta recordar los nombres de sus hijos y de sus nietos. «Pero no es un hombre inservible que haya que inhabilitar», ha asegurado su hijo.

Oriol Pujol fue secretario general de Convergencia. Fue número dos del partido cuando lo lideraba Artur Mas. Estaba llamado a suceder a su padre. Pero fue condenado a prisión en el caso ITV. El 24 de noviembre, volverá a sentarse en el banquillo, junto a sus hermanos y su padre. Están acusados, entre otros delitos, de formar una organización criminal y de blanqueo de capitales en relación a la fortuna presuntamente ilícita que acumularon y mantuvieron oculta durante décadas. Oriol Pujol, que este jueves ha roto un silencio que duraba ya once años, cree que no habrá ninguna condena de prisión. «Me atrevo a decir que irá bien», ha afirmado sobre el juicio. Confía en la absolución.

El origen del caso Pujol se remonta a 2014. El expresidente de la Generalitat reconoció públicamente que había mantenido una fortuna oculta al fisco en Andorra durante décadas. Fue un dinero que heredó de su padre. Se ha llegado a afirmar que la familia acumuló un capital de 3.000 millones por comisiones ilegales. Oriol Pujol lo ha negado. Sí ha admitido que fue una «vergüenza tener dinero en Andorra». Los Pujol asumen errores, pero acusan al Estado español de haber ido a por él y de querer hacerle «mal».