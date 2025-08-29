El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Efectivos de extinción de Castilla y León protestan contra Mañueco. EP

Los partidos estiran en los parlamentos la bronca por los incendios

Mañueco defiende su gestión en Castilla y León entre peticiones de dimisión de la oposición y críticas de los bomberos mientras Planas acusa al PP de no priorizar la extinción

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Viernes, 29 de agosto 2025, 15:49

La situación de los incendios mejora sobre el terreno, pero la bronca política no termina de remitir. El Senado y las cámaras autonómicas se han ... convertido en el escenario donde los partidos tratan de dirimir ahora las responsabilidades por la gestión del fuego, con comparecencias cruzadas y acusaciones de tono elevado. Los llamamientos a recuperar cierta unidad para evaluar los daños y buscar soluciones con la vista en el futuro caen, todavía, en saco roto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Jaleo en San Lorenzo al enfrentarse dos hermanos leoneses a los socorristas de Gijón
  2. 2 Localizan una serpiente de un metro y medio en una acera de Gijón
  3. 3 Un joven recibe varias puñaladas durante la verbena en las fiestas de San Agustín en Avilés
  4. 4 Detenido en Llanes cuando iba a provocar un incendio
  5. 5 Toca el primer premio de la Lotería Nacional en Asturias
  6. 6 Un gijonés de 68 años, rescatado en la playa de San Lorenzo
  7. 7 Asturias, destino vacacional de moda entre los famosos
  8. 8 La lluvia apacigua los incendios en Asturias mientras se producen las primeras detenciones
  9. 9

    Iberia recibe la llegada de Volotea a la ruta entre Asturias y Madrid bajando sus tarifas a 25 euros
  10. 10 El guiño de la Reina Letizia a Asturias durante su visita a las zonas afectadas por los incendios forestales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Los partidos estiran en los parlamentos la bronca por los incendios

Los partidos estiran en los parlamentos la bronca por los incendios