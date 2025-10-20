Pedro Sánchez tendrá un encuentro público el domingo 26 de octubre en León El presidente del Gobierno participará junto al candidato socialista en Castilla y León días después de la manifestación en Asturias por la supresión del Huerna

Pedro Sánchez acompañará a Carlos Martínez en un acto público el próximo domingo 26 de octubre en León

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, acompañará al candidato socialista a la Presidencia de la Junta en Castilla y León y líder del PSOE en la Comunidad, Carlos Martínez, en un acto público que se celebrará el próximo domingo, 26 de octubre, en León.

Este acto llegará días después de la masiva manifestación en Asturias por la supresión del peaje del Huerna, un asunto que también moviliza a los habitantes leoneses.

Agrupaciones socialistas en Asturias animan a ir y están organizando el desplazamiento.