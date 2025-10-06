Pedro Sánchez, en el funeral de Fernández Vara en Olivenza: «Tenemos que recoger su legado» Una larga ovación recibe el féretro del expresidente de Extremadura, acompañado por cientos de vecinos, ministros y representantes de toda la sociedad

R.R / J.L.G. Olivenza Lunes, 6 de octubre 2025, 14:05 | Actualizado 14:17h. Comenta Compartir

El arzobispo de Mérida-Badajoz, José Rodríguez Carballo, celebra desde las 11 de la mañana de hoy el funeral por el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara, fallecido en la madrugada del domingo tras una larga enfermedad.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asiste al sepelio, junto a varios ministros, la presidenta del Congreso y numerosos dirigentes socialistas de ámbito nacional y extremeño. Cientos de personas se han acercado a la iglesia de la Magdalena, que se ha quedado pequeña para acoger a todos los asistentes.

La llegada del coche fúnebre ha sido recibida con una larga ovación por parte de los vecinos de Olivenza, amigos y representantes de la sociedad extremeña en general allí congregados.«Fue un servidor público ejemplar y sobre todo una buena persona. Se dedicó a la política para escuchar, hablar y oir a personas muy distintas», ha declarado Sánchez antes de entrar en el templo y tras destacar que Guillermo Fernández Vara fue un «servidor público ejemplar y sobre todo una buena persona».

El presidente del ejecutivo, que ha viajado acompañado de su esposa Begoña Gómez, quien ha accedido a la iglesia oliventina por una puerta lateral, también ha subrayado los tres compromisos que tuvo Vara: «Extremadura, democracia y compromiso social». Sánchez ha sido recibido a las puertas de la iglesia por la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, quien ayer también acudió en Badajoz al tanatorio para expresar sus condolencias a la familia de Fernández Vara.

Para el presidente del Gobierno, la jornada de este lunes «es un día muy triste para la los extremeños y la familia progresista, pero es también un día para mostrar gratitud, desde el PSOE tenemos que recoger el legado de Fernández Vara con optimismo, esperanza y compromiso con Extremadura», ha añadio el presidente del Gobierno.

Entre los asistentes al funeral también se encuentran el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, y el empresario extremeño Ricardo Leal, ministros como Luis Planas, Félix Bolaños, Carlos Cuerpo e Isabel Rodríguez, así como varios consejeros extremeños.

En su homilía, el arzobispo Rodríguez Carballo ha destacado la entereza con la que Fernández Vara encaró la enfermedad que padecía, que siguió un tratamiento sin privilegios de ningún tipo y ha señalado que «fue, además, un político comprometido en la vida pública, buscando el bien de Extremadura, y todo ello sin dejar de ser y de presentarse como cristiano. Su ser de político cristiano se reflejaba en su estilo de vida: cercano, sencillo, dialogante, sin querer herir al adversario político».

«Hoy podemos decir que ha muerto un hombre bueno y un cristiano que mantuvo clara su identidad como tal en todo momento», ha subrayado Rodríguez Carballo en un oficio concelebrado con los obispos de Coria-Cáceres y de Plasencia.

Cabe recordar que Extremadura ha declarado tres días de luto oficial que se prolongarán hasta las 24 horas del miércoles en señal de duelo y como muestra de respeto a la memoria de Guillermo Fernández Vara, el expresidente extremeño que ha muerto a los 66 años. Precisamente este lunes cumpliría 67 años.