Peinado propone mandar al jurado a Gómez, Barrabés y a la asistente por otros cuatro delitos

Nuevo golpe de efecto del juez Juan Carlos Peinado. El instructor ha propuesto este jueves que sean juzgados por el procedimiento del jurado Begoña Gómez, ... el empresario de Juan Carlos Barrabés y la asistente de Moncloa Cristina Álvarez por corrupción en el sector privado, tráfico de influencias, apropiación indebida e intrusismo.

Se trata de los otros cuatro delitos que los que titular de Juzgado Central de Instrucción 41 de Madrid mantenía imputada a la mujer de Pedro Sánchez, además del de malversación por el que ya anunció la pasada semana que también pretende que sea enjuiciada ante un tribunal popular por el supuesto uso de Álvarez para gestionar el día a día de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC) que Gómez dirigía en la Universidad Complutense de Madrid.

A pesar del paso tan relevante que supone mandar al «procedimiento para el juicio ante el Tribunal del Jurado» el grueso de las diligencias previas contra la mujer de Pedro Sánchez que se vienen instruyendo desde hace año y medio, Peinado despacha con un auto de apenas de tres páginas este movimiento procesal trascendental. Tanto es así, que el juez ni tan siquiera enumera las supuestas irregularidades a las que vincula a los imputados a los que pretende enjuiciar frente al jurado, limitándose a recordar que ha «practicado numerosas diligencias» y éstas ya obran en el sumario.

Peinado simplemente apunta a que en «el presente caso» resulta «verosímil la imputación que de los hechos relatados se hace» contra los tres encausados, a los que el instructor cita el próximo lunes a las 17:30 horas para que se les notifique la apertura del procedimiento del trámite del jurado popular.

Según interpretaron diferentes fuentes de este procedimiento ante la parquedad de argumentos y explicaciones de Peinado, éste, tras el paso procesal de este jueves, va a seguir instruyendo esta causa y la pieza separada de la malversación (por el uso de Álvarez para gestionar la cátedra) hasta cuando considere necesario. O sea, que en modo alguno parecería que el juez quiere poner punto final a la instrucción, ni mucho menos, porque mantiene viva buen parte de las líneas de investigación que originaron las diligencias previas.