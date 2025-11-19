Pérez Llorca: «Me siento capacitado para sacar esto adelante»

Van despejándose dudas en Les Corts. Ya se confirma quién será el síndic del PP, Nando Pastor. Pérez Llorca ha presentado su candidatura para ser ... president de la Generalitat Valenciana tras dos reuniones, una previa y exclusiva con María José Catalá, alcaldesa de Valencia y preferida por Génova, y otra con el resto de los diputados del PP en Les Corts, con algunas excepciones, la propia Catalá y el todavía jefe del Consell, Carlos Mazón, que será a quien sustituya Pérez Llorca si logra el apoyo de Vox en Les Corts. Encaje de bolillos y boletos políticos.

Hacia las 11.45 horas, Pérez Llorca ha comparecido después de reunirse durante una hora con los miembros del grupo popular del PP en Les Corts. Allí se ha decidido la portavocía de Pastor y los diputados han firmado la candidatura de Pérez Llorca, que ha asegurado sentirse «capacitado para sacar esto adelante». Lo primero que ha afirmado es que no tiene «nada firmado». O sea, nada firmado con Vox. Cosa de la que posteriormente han dudado los partidos de izquierdas.

Pérez Llorca ha asegurado presentar su candidatura con la intención de alcanzar la presidencia y dotar de continuidad las políticas del PP en el Consell, y «restablecer los puentes rotos» con el Gobierno central de cara a que la reconstrucción tras la dana avance con más rapidez. Lo tiene complicado, a tenor de la bienvenida que le ha dado el síndic del PSPV, José Muñoz, para quien el PP es «irrelevante» y está sometido a un pacto secreto con Vox, ante lo cual, «los valencianos queremos votar. Hoy es un mal día».

No lo ve igual Pérez Llorca, obviamente, quien ha explicado que presenta su candidatura, en primer lugar, porque así lo ha querido Génova. Muy conveniente la aclaración de que la dirección nacional avala su intención de suceder a Mazón, sobre quien ha asegurado haber hablado «varias veces por teléfono» en los últimos días. Distancias siderales con el todavía president de la Generalitat Valenciana, que se mantendrá en el puesto hasta que se fije una fecha. Pérez Llorca ha asegurado que la fecha la determinará la presidenta de Les Corts, Llanos Massó, aunque luego ha admitido que el día será determinado por la Mesa de Les Corts, en la que el PP (o sea, él) tiene mayoría absoluta.

El candidato ha asegurado que cuenta con el respaldo de todo el PP valenciano, y ahí ha subrayado el de Catalá, «la primera que ha firmado su candidatura». ¿Y Mazón? «La han firmado todos», ha aclarado Pérez Llorca quien se ha manifestado capaz de llegar a acuerdos para «sacar esto adelante». No ha querido entrar en materia sobre si su intención es ser ahora president y también intentarlo en 2027. Sobre si es un «interino», el candidato ha observado, con mucha verdad, que en esta vida todo es transitorio. Nada permanece.