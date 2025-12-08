El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pedro Sánchez y Adriana Lastra posan junto al peugeot en febrero de 2017. R. C.

El Peugeot 407, de ganador al estigma de la corrupción

Negro y contaminante, el coche en que Sánchez ganó las primarias junto a Ábalos, Cerdán y Koldo fue la berlina más vendida en 2005

Ander Azpiroz

Ander Azpiroz

Madrid

Lunes, 8 de diciembre 2025, 00:05

Comenta

El 29 de octubre de 2016 Pedro Sánchez presentó su dimisión tras ser defenestrado por por su partido de la Secretaría General del PSOE. La ... renuncia no fue un adiós, sino un hasta luego del ahora presidente del Gobierno que por entonces ya tenía entre ceja y ceja su manual de resistencia y el regreso a la jefatura socialista, paso previo a colmar su ambición por alcanzar la Moncloa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Imputado otro policía antidroga por la muerte a tiros de un joven
  2. 2

    El Ayuntamiento de Gijón comprará el suelo de Quirón en Cabueñes si el juzgado tumba su hospital
  3. 3 Una mujer amenaza a dos jóvenes con unas tijeras en Gijón tras acusarlos de robarle el móvil
  4. 4

    El PP sería el partido más votado en Gijón en las elecciones autonómicas
  5. 5 ¿Qué pasa en Gijón? Tres personas sin hogar muertas en apenas un mes
  6. 6 «En Bali hemos bajado de revoluciones»
  7. 7 Al menos tres muertos y varios heridos por el fuerte oleaje en Tenerife
  8. 8 Muere Inés Illán, la profesora de Latín que hizo de la palabra su refugio y su trinchera
  9. 9

    Natalio Grueso, a la espera de ser trasladado a España la próxima semana
  10. 10 El Real Oviedo, el peor anotador de toda Europa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Peugeot 407, de ganador al estigma de la corrupción

El Peugeot 407, de ganador al estigma de la corrupción