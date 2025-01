Pilar Alegría será la nueva líder del PSOE-Aragón tras la retirada de Darío Villagrasa

La ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, relevará a Javier Lambán al frente del PSOE aragonés tras la retirada de quien hasta ahora era su único rival, Darío Villagrasa, quien ha optado por dar un paso al lado ante el tirón de ... la también portavoz del Ejecutivo y no conseguir los avales suficientes para liderar a los socialistas de la comunidad.

De esta forma, no habrá proceso de Primarias y Alegría será la secretaria general del PSOE aragonés, un puesto que se ratificará con la nueva ejecutiva en el Congreso regional del partido, que tendrá lugar el 15 de marzo. Tampoco se verá obligada, al no tener rival, a recoger avales. La dirigente socialista ha comparecido esta mañana en la sede del PSOE aragonés con un tono eufórico en que ha resaltado que «somos invencibles» y ha vaticinado que se convertirá en la próxima presidente de la comunidad tras las próximas elecciones autonómicas previstas para 2027 -lo que apearía del poder al popular Jorge Azcón-.

La actual portavoz del Ejecutivo sigue así los pasos de María Jesús Montero en Andalucía y de Óscar López en Madrid, quienes también se han hecho con el poder autonómico por la vía rápida. En el primer caso, la vicepresidenta segunda del Gobierno no tuvo que enfrentarse a nadie porque Juan Espadas también decidió retirarse de la carrera, mientras que en el caso del ministro de la Transformación Digital y de la Función Pública se hizo con el poder del PSOE madrileño tras la polémica salida de Juan Lobato.

Villagrasa era el número dos de Javier Lambán, presidente autonómico entre 2015 y 2023 y líder territorial desde 2012 -y una de las voces más críticas con Pedro Sánchez dentro del partido-. No obstante, Villagrasa entrará probablemente en la candidatura de la también ministra. La propia Alegría habría exigido al exnúmero dos de Lambán dar ese paso atrás antes de que se abriera el plazo de presentación de precandidaturas, este viernes a las 12.00.

Villagrasa (32 años), además, es diputado en el Parlamento autonómico desde 2015 y alcalde desde 2019 de Bujaraloz, un municipio de menos de 1.000 habitantes en la provincia de Zaragoza. La intención de Sánchez con sus federaciones pasaba por acabar de un plumazo con las críticas públicas que algunos de sus dirigentes territoriales proferían contra el presidente del Gobierno y sus pactos con los partidos independentistas. Ese era, precisamente, el caso de Lambán.

El tirón y exposición pública de la portavoz del Ejecutivo ha hecho que Villagrasa se diese por vencido. Tras recorrerse Aragón pero no prodigarse en actos con la prensa ni entrevistas, ha visto que no iba a hacer sombra a Alegría en la carrera por el liderazgo y no llegaría a cosechar los avales necesarios.