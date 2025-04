Pilar Bernabé se postula a la alcaldía de Valencia tras ser nombrada secretaria general del PSOE valenciano

El Hall del Centro Cultural La Petxina, con más de 300 sillas repletas y un par de cientos de personas más de pie se ha ... roto las manos para apoyar a Pilar Bernabé, la delegada del Gobierno que en las instalaciones deportivas del centro de la ciudad se ha proclamado nueva secretaria general del PSPV y virtual candidata a la alcaldia de Valencia . Desde Carlos Fernández Bielsa a Manolo Mata, pasando por los diputados nacionales como Carmen Martínez o altos cargos y asesores del Gobierno central. Y, obviamente, Diana Morant, o Tania Baños, venida de La Vall d'Uixó, o Jordi Mayor, alcalde de Cullera, o Alejandro Soler y Francis Rubio, desde el PSPV de Alicante. Todas las familias, rivales, todos los socialistas que se han lanzado todo tipo de trastos a la cabeza durante el último año, se han sumado a la exaltación de Bernabé, un acto en el que comenzó a hablar Sandra Gómez, la eurodiputada que le da el testigo al frente del mando orgánico en la ciudad de Valencia.

La Marca Bernabé se ha convertido para los socialistas en su mejor apuesta. Gómez ha puesto en valor la gestión de Bernabé durante la dana, varias veces, y subrayado su miitancia, algo en lo que también ha incidido la nueva líder.

Bernabé ha empezado dando las gracias a Diana Morant «cuando me iba a quebrar, para darme apoyo. Muchas gracias por tu generosidad infinita, en estos últimos dos años absolutamente intensos en nuestra vida. He podido desarrollar todo lo que yo pudiera hacer y cada minuto de tu generosidad es propia de una líder, de una ministra y, sobre todo, de una mujer».

La delegada del Gobierno ha asegurado que «este es el nuevo PSPV. Aquí mandan las mujeres». Bernabé ha agradecido también sus palabras a Sandra Gómez «por darme la oportunidad de descubrir la importancia de la política local, de amar esta ciudad, pero gracias sobre todo por enseñarme que lo importante que es ser auténtica, en la vida y en la política».

La dirigente socialista ha extendido el agradecimiento «para todos y para todas. No sería lo que soy por todos los que estáis aquí, de casi 30 años de militancia, tiempo en el que he podido aprender, descubrir y militar desde que entré en la Agrupación de Jesús-Patraix».

«Hoy soy quien todos me conocéis y probablemente en el 2027 seré la alcaldesa de Valencia. Me siento rodeada de mi familia, la de sangre y la del partido, porque estoy segura de que no hay muchos que hayan puesto más sillas que yo para actos del partido. Viví mi primera victoria electoral en 2004, junto a Carmen Alborch. He tenido la suerte de viajar de Pilar de la Horadada a Vinaroz. He militado y hecho activismo», ha señalado Bernabé.

La delegada del Gobierno ha recordado su actividad como militante. «Hubo una alcaldesa que quería derribar el patrimonio de esta ciudad, y muchos nos pusimos delante de las máquinas que querían derribar el patrimonio del Cabanyal. Luego pude participar en la transformación de la ciudad», ha incidido, sobre los años de Rita Barberá al frente de la alcaldía. La que fuera teniente alcalde del Ayuntamiento de Valencia con Ribó como alcalde ha repasado la actividad de los socialistas durante los años del Botánico.

«Vamos a tener mucho tiempo para hablar de la ciudad que queremos y necesitamos, pero yo quiero resaltar la importancia de militar en el PSPV, porque estamos en un momento frontera que exige dar un paso adelante. Nuestro partido puede hacerlo. No podemos sentir más que orgullo de ser militantes del único partido capaz de parar la coalición negacionista de PP y Vox», ha subrayado Bernabé, quien considera que el PSOE ejerce el liderazgo «moral que necesita la sociedad en Europa».

Bernabé ha asegurado que «el negacionismo mata. El negacionismo de la verdad mata la democracia, el negacionismo machista mata a las mujeres y el negacionismo climático mata personas, como sabemos en esta tierra, y frente a eso siempre estará el rigor, los principios y los valores del PSOE».

«Es el momento. Estoy en mi mejor momento para ser alcaldesa de Valencia después de los seis peores meses de mi vida, que me han dado fuerza, la fuerza de los valores, de la convicción y del socialismo», ha indicado Bernabé, antes de agradecer la presencia de los alcaldes de municipios afectados por la dana: «Nunca más la ciudad de Valencia mirará hacia otro lado, nunca más olvidaremos su naturaleza metropolitana».

«Mazón dimisión»; ha comenzado a clamar el recinto cuando Bernabé ha relatado «la diferencia entre Mazón y Morant», y asegurar que «frente al negacionismo, la ciencia; frente a la frivolidad, el rigor; frente a la indignidad, la dignidad, el rigor y la valentía. No hay color. Tenemos que decir a los ciudadanos cuál es la realidad y no podemos dejar que el PSPV se detenga porque las elecciones pueden llegar más pronto que tarde, porque 'volem votar' y devolverle a la Comunitat la dignidad que representa Diana Morant, porque cuando uno decide gobernar no es para ir a bodas, bautizos y comuniones, sino para trabajar por los ciudadanos y, desde luego, no decir 'jopé'».

«Valencia no se merece una alcaldesa que mira hacia otro lado cuando mueren sus vecinos durante la dana», ha señalado Bernabé, ya directamente arremetiendo contra la alcaldesa de Valencia, María José Catalá. «Vengo a ganar», ha asegurado Bernabé: «A ganar para recuperar la ciudad». Sin mencionarla, a Catalá, Bernabé ha lamentado: «Vuelven atrás, es una obsesión por retroceder. Tenemos todos los mimbres para cambiar las cosas y, sobre todo, esta ciudad». La delegada del Gobierno ha acabado asegurando estar convencida de que «entre todos, haremos a Morant presidenta de la Comunitat».