El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de mascotas de EL COMERCIO
Feijóo presenta este martes en Barcelona su décalogo de medidas sobre la inmigración. Efe

El plan migratorio de Feijóo frente a la «demagogia extremista» de PSOE y Vox: «la nacionalidad española no se regala, se merece»

El líder de los populares defiende su propuesta para acabar con el actual «descontrol» del Gobierno en esta materia y carga contra sus rivales a izquierda y derecha por «no hacer nada» o «acribillar» para ganar votos

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Martes, 14 de octubre 2025, 13:44

Comenta

Alberto Núñez Feijóo presentó este martes en Barcelona su plan migratorio con el que pretende diferenciarse tanto del Ejecutivo de Pedro Sánchez como de Vox, ... a los que acusó de «utilizar este tema de forma partidista» y que pondrá en práctica si llega a La Moncloa tras las elecciones generales. El líder del PP defendió la necesidad de abordar este asunto «sin la demagogia extremista» de unos y otros sino «con unos principios sólidos, lejos del buenismo mal entendido que nos ha traído hasta aquí» y que ha hecho escalar a la inmigración del puesto undécimo al segundo entre las preocupaciones de los españoles. El presidente del Gobierno, en una entrevista en la cadena Ser, acusaba esta misma mañana a los populares de estar «blanqueando a la ultraderecha» por entrar a competir en esta materia, a y apostaba nuevamente por la inmigración regular. «No hacer nada y no hablar del tema, o acribillar para ganar votos. Es inhumano hacer un discurso a costa de los inmigrantes, pero también a costa de los recursos», respondía Feijóo, cargando las tintas en el Gobierno pero también en la formación de Santiago Abascal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herido un hombre tras una reyerta en el antiguo Soccer World
  2. 2 Risto Mejide encuentra el amor en Gijón
  3. 3 Hallan el cadáver de una mujer de mediana edad en un piso de Oviedo
  4. 4 Cazorla, jugador del Real Oviedo, zanja los bulos contra él: «A mí me tienen que juzgar como futbolista, pero ensuciar mi imagen no lo puedo permitir»
  5. 5

    Una madre y su hija, hospitalizadas por los mordiscos de su perro en Langreo
  6. 6

    Muere el cantante Ian Watkins acuchillado en la cárcel donde cumplía condena por pedofilia
  7. 7 Natividad González, discreta fundadora de la Librería Industrial, fallece a los 97 años
  8. 8 Aitana vuelve a Asturias: confirma concierto en junio
  9. 9

    El Gobierno propone una subida de las cuotas de autónomos entre 10 y 200 euros
  10. 10

    El momento más esperado de la cumbre de Egipto: así fue el saludo entre Trump y Sánchez

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El plan migratorio de Feijóo frente a la «demagogia extremista» de PSOE y Vox: «la nacionalidad española no se regala, se merece»

El plan migratorio de Feijóo frente a la «demagogia extremista» de PSOE y Vox: «la nacionalidad española no se regala, se merece»