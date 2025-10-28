El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Maribel Vaquero, portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados. Efe

El PNV avisa a Sánchez de que sin Presupuestos la legislatura será «una agonía»

La portavoz jeltzale en el Congreso, Maribel Vaquero, anima al Gobierno a presentar las Cuentas incluso tras el portazo de Junts «y que cada uno se retrate»

Olatz Barriuso

Martes, 28 de octubre 2025, 16:29

El portazo de Junts a Pedro Sánchez ha dejado al resto de socios de la investidura colgados de la brocha, en un compás de ... espera marcado por la incertidumbre sobre la duración de la legislatura y el alcance político real del tiempo que le quede al actual mandato del presidente del Gobierno. En esa tesitura, el PNV ha preferido no poner paños calientes ni minimizar las consecuencias de la ruptura con Puigdemont, como han hecho la propia Moncloa, PSOE y Sumar, y ha advertido al jefe del Ejecutivo de que, sin Presupuestos ni acuerdos de calado a la vista, la legislatura entra ahora en una «fase de agonía» a la que sólo se podría dar la vuelta si Sánchez asume su «responsabilidad», logra «recuperar la confianza» de los socios y pergeña algún consenso viable.

