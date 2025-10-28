El PNV avisa a Sánchez de que sin Presupuestos la legislatura será «una agonía»

El portazo de Junts a Pedro Sánchez ha dejado al resto de socios de la investidura colgados de la brocha, en un compás de ... espera marcado por la incertidumbre sobre la duración de la legislatura y el alcance político real del tiempo que le quede al actual mandato del presidente del Gobierno. En esa tesitura, el PNV ha preferido no poner paños calientes ni minimizar las consecuencias de la ruptura con Puigdemont, como han hecho la propia Moncloa, PSOE y Sumar, y ha advertido al jefe del Ejecutivo de que, sin Presupuestos ni acuerdos de calado a la vista, la legislatura entra ahora en una «fase de agonía» a la que sólo se podría dar la vuelta si Sánchez asume su «responsabilidad», logra «recuperar la confianza» de los socios y pergeña algún consenso viable.

Ya en la primera valoración de urgencia que el PNV hizo este lunes por la tarde, tras la comparecencia de Puigdemont en Perpiñán, el EBB avisó de que, en estas condiciones, seguir adelante sin mayorías ni Cuentas aprobadas «no es muy sostenible» por mucho que el Gobierno no vaya a caer «de la noche a la mañana». Este martes, en los pasillos del Congreso, la portavoz jeltzale en la Cámara baja, Maribel Vaquero, ha insistido en la misma idea y ha animado a Pedro Sánchez, si quiere realmente dotar de contenido a una legislatura «débil desde su inicio», a presentar igualmente los Presupuestos, negociarlos con los grupos y que «cada uno se retrate».

Un escenario más deseable para el PNV, que había fiado a la negociación presupuestaria su capacidad de presión para el cumplimiento de los acuerdos pendientes, singularmente el calendario para completar las transferencias antes de fin de año, pero también un posible acuerdo para validar en Madrid los consensos que puedan alcanzarse en Euskadi para reformar el Estatuto de Gernika. El movimiento de los posconvergentes reduce el margen de maniobra del PNV, que, en todo caso, se resiste a dar por perdida del todo la legislatura porque, como ha reconocido Vaquero al ser preguntada si deberían convocarse ya elecciones generales, esa decisión sólo está en manos de Pedro Sánchez, que es el único que puede «apretar el botón» para disolver las Cámaras.

Mientras tanto, el PNV, que no se plantea emular a Puigdemont porque el movimiento se interpretaría en Euskadi como una manera de poner la alfombra a un Gobierno de PP y Vox, prefiere ver el vaso medio lleno. Vaquero ha asegurado que la valoración que hace su partido del cumplimiento de los pactos con Sánchez es «medianamente positiva» y que «seguirá trabajando» para que se cumplan. También ha recalcado que «somos un partido serio» y, como tal, «seguiremos trabajando como hasta ahora» para remar a favor de las leyes e iniciativas que el PNV considere positivas. Aun así, Sabin Etxea no se llama a engaño y, en privado, los jeltzales admiten que la decisión de Junts «cierra puertas» a la hora de exprimir los acuerdos con el Gobierno.