Podemos llama a manifestarse contra Netanyahu pero también para presionar al presidente

La detención de la flotilla que tenía destino en Gaza reabrió este jueves la disputa entre los partidos de izquierda por abanderar la causa ... Palestina, recrudecida desde que el PSOE se lanzó en tromba en septiembre a denominar «genocida» al Gobierno de Benjamín Netanyahu y a alentar las protestas en La Vuelta. En esa línea, Podemos denunció este jueves la «complicidad» del Ejecutivo con Israel en la nota que envió a su militancia para llamarla a participar en las manifestaciones que se convocaron este jueves en varios puntos del país en protesta por la detención de los integrantes de este convoy solidario y, especialmente, en la que se celebrará este sábado en Madrid.

En el texto, la formación que lidera Ione Belarra defiende que han «forzado» alGobierno «a moverse en la dirección correcta» porque, afirman, «hemos llamando a las cosas por su nombre desde el primer minuto». «Como sabéis, nuestro apoyo a los presupuestos está condicionado a que este gobierno abandone esa complicidad y adopte medidas verdaderamente contundentes», zanjan antes de denunciar que el embargo de armas, que se votará el martes en el Congreso, «es un coladero».

Este jueves, Belarra exigió a Pedro Sánchez denunciar a Israel ante la Corte Penal Internacional por el «secuestro ilegal» de los activistas españoles enrolados en la flotilla, un acto que definió como «crimen de guerra» y «terrorismo de Estado».

En medio de esta pugna, Sumar, que mantiene críticas hacia los socialistas por no haber llevado hasta el final la escolta de la flotilla por parte de la patrullera de la armada española Furor, envió una hora después otro email a su militancia para movilizarse en estas manifestaciones. Sin una crítica clara frente al Gobierno, piden «medidas contundentes» de la Unión Europea. Entre ellas, la suspensión del Acuerdo de Asociación con Israel, la ruptura de relaciones comerciales y diplomáticas, sanciones inmediatas y un embargo de armas integral –los de Yolanda Díaz votarán a favor del real decreto en pleno de la semana que viene, pero esperan que el PSOE acepte endurecer las excepciones del mismo durante la tramitación parlamentaria–.

Sin embargo, la propia Díaz sí criticó abiertamente la respuesta que el Gobierno está dando a Israel tras la interceptación de la flotilla y reclamó mayor contundencia y «alzar más la voz» contra el «gobierno criminal» de Netanyahu, También admitió «discrepancias» con los socialistas sobre las medidas a adoptar frente la situación en Gaza. En concreto subrayó las diferencias sobre el plan de paz auspiciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que el PSOE ha saludado y al que Sumar se opone.